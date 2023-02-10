Как контролируют расследования посреднических схем в торговле

На заседании Правительства Казахстана заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил о переформатировании работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем цепочек ценообразования. Редакция Kazpravda.kz уточнила у пресс-службы ведомства детали, что именно изменилось.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство торговли и интеграции на особый контроль взяло работу комиссий по расcледованию посреднических схем цепочек ценообразования, начато ручное сопровождение их деятельности.

"Для систематизирования работы комиссий разработаны и направлены в адрес местных исполнительных органов рекомендации, где предусмотрен алгоритм взаимодействия каждого участника комиссий, а также направлены письма о необходимости усиления составов комиссий путем включения территориальных департаментов комитетов Минторговли и Комитета государственных доходов Министерства финансов", – говорится в ответе министерства.

В ведомстве сообщили, что за декабрь 2022 года заслушаны отчеты всех 20 регионов о деятельности комиссий. Разработан график заседаний на 2023 год с региональными комиссиями, где каждый регион совместно с представителями Министерства торговли и интеграции будут обсуждать результаты проведенных работ.

"За 2022 год проведено 404 заседания комиссий. Учитывая, что ранее работа комиссий проводилась без анализа данных электронных счетов-фактур (ЭСФ), за 11 месяцев 2022 года было проведено 319 заседаний (29 в месяц) комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, с анализом данных ЭСФ в декабре 2022 года регионами проведено 85 заседаний (в 3 раза больше). По итогам комиссиями начали выявляться конкретные факты нарушения законодательства и принимаются соответствующие меры", – акцентировали в МТИ.