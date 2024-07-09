Как можно добраться до озера Алаколь на самолете

Акимат области Жетiсу собрал информацию о рейсах по направлению на озеро Алаколь, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До озера Алаколь в ВКО из Алматы, Астаны и Талдыкоргана полеты организованы несколькими авиакомпаниями.

До 30 сентября вылететь в Алаколь по маршруту Талдыкорган – Ушарал – Талдыкорган можно ежедневно, воспользовавшись субсидируемым рейсом авиакомпании «Жетiсу». Время в полете – 1 час. Стоимость билета в одно направление – 8 тыс. тенге.

До 30 августа по маршруту Алматы – Ушарал – Алматы ежедневный рейс совершает авиакомпания «Южное небо».

Курсирование – понедельник, среда, пятница, воскресенье 1 раз в день, вторник, четверг, суббота 2 раза в день. Время в полете – 01 час 10 минут. Стоимость билета в рамках субсидируемого рейса в одно направление – 18 тыс. тенге.

По такому же маршуру коммерческий рейс осуществляет также авиакомпания Qazaq air 4 раза в неделю.

Время в полете – 01 час 10 минут. Стоимость билета в одно направление – от 20 тыс. тенге и выше

Коммерческий рейс Qazaq air из Астаны в Ушарал и обратно также осуществляется 4 раза в неделю, занимает 01 час 40 минут и по стоимости выходит от 36 тыс. тенге и выше.

Более подробную информацию о рейсах можно найти здесь.