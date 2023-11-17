Как не навредить здоровью? В столице проходит международный конгресс о безопасности лекарственной терапии

Здравоохранение
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По данным ВОЗ, ежедневно от ошибок, связанных с применением лекарственной терапии, в мире умирает один человек. Как уменьшить эти темпы и предотвратить риски, каким стандартам следовать – свыше 2000 врачей из Казахстана и зарубежья два дня обсуждают эти вопросы.

Вчера, 16 ноября, в столице начал свою работу международный конгресс терапевтов «Качество и безопасность лекарственной терапии: мировые тренды и стандарты», организованный Больницей Медицинского центра Управления делами Президента РК.

На одной площадке собрались свыше 2000 врачей  разных профилей, 500 из них участвуют в мероприятии «офлайн». Обозначенная тема конгресса отозвалась не только отечественным специалистам, но и зарубежным – из России,  Узбекистана, Таджикистана, Украны, Албании и других стран.

Первым поприветствовал коллег руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК Алексей Цой. Он отметил, что конгресc – профессиональная платформа для конструктивного диалога в решении актуальных вопросов, связанных с госпитальной фармацией и безопасностью медикаментозной терапии.

«Уверен, что данная встреча даст представителям медицинского сообщества большой импульс для принятия важных решений в развитии терапевтической помощи», - заключил Алексей Цой.

                                                   

По словам министра здравоохранения РК Ажар Гиният, современное лечение не представляется возможным без лекарственной терапии. Однако лишь рациональный подход к применению лекарственных средств носит безопасный характер. Что это значит? Во-первых, лекарства нужно назначать лишь тогда, когда они действительно необходимы, во-вторых, важно соотносить пользу и риски от приема того или иного препарата. Несоблюдение этих правил понижает эффективность лечения и несет большую нагрузку на систему здравоохранения.

«Для решения данных проблем страны с лучшим индексом здравоохранения реализуют проекты госпитальной фармации, что является международным требованием. Сегодня данная практика внедрена и в девяти организациях здравоохранения Казахстана, в будущем мы намерены транслировать этот  опыт на все многопрофильные больницы страны», - пояснила глава Минздрава.

Министр здравоохранения также отметила, что идет активная работа по повышению амбулаторно-лекарственного обеспечения:  с 2019 года объем выделенных средств на эти цели вырос более чем в 2 раза, что позволило увеличить покрытие количества нозологий с 48 до 126 и обеспечить бесплатными лекарственными средствами почти 4 млн человек.

Большое значение в первый день конгресса было уделено и антибиотикорезистентности. Это тема из множества других была выбрана неслучайно: 18–24 ноября –  Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Участники мероприятия обсудили локальные проблемы, получили рекомендации от экспертов, как правильно нужно назначать антибиотики, сочетать их с другими препаратами и сдерживать антибиотикорезистентность.

                                             

Второй день конгресса посвящен организации отдела госпитальной фармации,  о чем ранее упоминала глава Министерства здравоохранения. Своим опытом работы в этом направлении поделился главный инициатор мероприятия – Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК.

«Отдел госпитальной фармации  был организован в центре в 2016 году, поэтому мы рады дать два больших мастер-класса, рассказать коллегам, с какими сложностями столкнулись, как в итоге их преодолели и выстроили работу. Любое новое дело сложно начинать, нужен обмен опытом, поддержка со стороны», - рассказала Раушан Карабаева, д.м.н, ассоциированный профессор, заместитель директора по лечебной работе Больницы МЦ УДП РК.

                                                 

Раушан Карабаева  подчеркнула, что важно не только распространять новые практики, но и проводить глубинную работу с медицинским персоналом, чтобы они внимательнее подходили к вопросу о назначении лекарственной терапии.

«Правильное назначение и прием препаратов  имеют колоссальное значение для восстановления здоровья и продления жизни. И врачи, и пациенты, в том числе, должны быть информированы о том, что лекарственные препараты в некоторых случаях могут оказывать негативное влияние на организм. Особо внимание следует обращать на пациентов с почечной или печёночной недостаточностью, пожилых людей, «хрупких» и  иммуносупрессивных пациентов», - заключила спикер.

#Астана #лечение #лекарства #врачи #форум #Цой

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