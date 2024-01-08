Как не пострадать при эксплуатации печи?

Свои рекомендации дали специалисты ДЧС ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.
Как отметил старший инженер управления ДЧС ВКО Ауез Талгатулы, чаще всего владельцы жилых домов несвоевременно очищают дымоход, колодца печи, что приводит к отсутствию тяги и, вследствие, опасный газ проникает в жилое помещение. Зачастую внешняя часть печей находится в плачевном состоянии, не производится побелка, годами не устраняются трещины.
ДЧС ВКО напоминает, при эксплуатации печного отопления не допускается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям. Не применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов.
Опасно использовать задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий. Не стоит осуществлять топку печей, имеющих неисправности, трещины и щели.
Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок удаляются в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара, и проливаются водой.
В области проведена масштабная работа по установке датчиков угарного газа в семьях социально-незащищенных слоев населения. Всего установлено более 2400 таких приборов.