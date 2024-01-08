Как не пострадать при эксплуатации печи?

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Свои рекомендации дали специалисты ДЧС ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил старший инженер управления ДЧС ВКО Ауез Талгатулы, чаще всего владельцы жилых домов несвоевременно очищают дымоход, колодца печи, что приводит к отсутствию тяги и, вследствие, опасный  газ проникает в жилое помещение. Зачастую внешняя часть печей находится в плачевном состоянии, не производится побелка, годами не устраняются трещины.

ДЧС ВКО напоминает, при эксплуатации печного отопления не допускается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям. Не применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов.

Опасно использовать задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий. Не стоит осуществлять топку печей, имеющих неисправности, трещины и щели.

Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок удаляются в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара, и проливаются водой.

В области проведена масштабная работа по установке датчиков угарного газа в семьях социально-незащищенных слоев населения. Всего установлено более 2400 таких приборов.

 

#безопасность #ДЧС #ВКО #печь

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