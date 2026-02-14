t.me/konstituciyalikreforma

Мероприятие организовано как информационная площадка для разъяснения положений проекта новой Конституции. В течение шести часов участники подробно обсуждают ключевые направления конституционной реформы.

На площадках «Ток-шоу» и «Аналитика: раньше и сейчас» около 100 спикеров обмениваются мнениями по темам: «Новая Конституция: суть изменений», «Преамбула новой Конституции», «Суверенитет и Независимость — превыше всего», «Человек в центре государственной политики», «Закон и порядок как фундамент государственной политики», «Сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры», «Семья и брак», «Влияние Курултая: полномочия и функции», «Народный совет Казахстана», «Соотношение национального законодательства и международных договоров», «Волонтерская деятельность», «Экологическая культура и ответственность». Участники также говорят о том, как конституционные изменения повлияют на жизнь каждого гражданина.

Кроме того, в ходе марафона рассказывается о том, как предложения граждан, не оставшихся равнодушными к проекту Конституции, нашли отражение в её статьях, и представляется новая редакция документа с учётом мнения общества.

Среди спикеров - заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, депутаты Мажилиса Айдос Сарым, Ермурат Бапи, Мурат Абенов, Асхат Аймагамбетов, директор Института управления Академии государственного управления Куралай Садыкова, Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева, а также другие представители общественности.

Мероприятие транслируется в прямом эфире на платформах YouTube и Facebook республиканских телеканалов и интернет-порталов.