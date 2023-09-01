Как новенький!

На реконструкцию заброшенного с 90-х годов здания, возведенного еще в 1962 году, было нап­равлено 468 млн тенге. Ремонт стартовал весной нынешнего года, а сдали объект на радость сельчанам в День Конституции Республики Казахстан.

В ДК созданы все условия для культурно-просветительской работы: просторный зал на 220 мест оснащен необходимым оборудованием. Действует также библио­тека с обновленным фондом, насчитывающим более 11 тыс. книг. Сейчас на прилегающей территории ведутся благоустройство и озеленение, а в ближайшее время здесь планируют организовать досуговые кружки для детей и подростков.

Стоит отметить, что в селе Жоламан, где проживают порядка 1,5 тыс. человек, в прошлом году построили мини-футбольное поле и детскую площадку.