Как новенький! Свежий выпуск 1 сентября 2023 г. 1:00 39 Диана Калдыбек После многолетнего простоя в селе Жоламан Кербулакского района области Жетысу обновлен и сдан в эксплуатацию Дом культуры. фото пресс-службы акима Кербулакского района На реконструкцию заброшенного с 90-х годов здания, возведенного еще в 1962 году, было направлено 468 млн тенге. Ремонт стартовал весной нынешнего года, а сдали объект на радость сельчанам в День Конституции Республики Казахстан. В ДК созданы все условия для культурно-просветительской работы: просторный зал на 220 мест оснащен необходимым оборудованием. Действует также библиотека с обновленным фондом, насчитывающим более 11 тыс. книг. Сейчас на прилегающей территории ведутся благоустройство и озеленение, а в ближайшее время здесь планируют организовать досуговые кружки для детей и подростков. Стоит отметить, что в селе Жоламан, где проживают порядка 1,5 тыс. человек, в прошлом году построили мини-футбольное поле и детскую площадку. #реконструкция #дом культуры #Жоламан