Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева

Определяя право молодежи

Прошедший референдум по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» дает право на реализацию 56 поправок к 33 статьям Основного закона – Конституции Республики Казахстан. Реформы касаются и самой активной части населения страны – молодежи, их кадровой подготовки как специалистов качественно нового уровня, где университеты играют первостепенную роль. В одном из таковых – ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, существенно продвинувшемся за два года на 141-ю позицию (в мировом рейтинге QS – 277-е место (топ-300), –около 20 000 обучающихся.

О референдуме и его итогах, дальнейшем проецировании обновленных конституционных устоев на молодое поколение страны, образовательных трендах и перспективах – в интервью с Еркином Онгарбаевым, проректором по академическим вопросам ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, д. ю. н., профессором, заслуженным деятелем Казахстана, привнесшим свой вклад в принятие законопроекта в составе рабочей группы.

– Еркин Ануарович, проведенный референдум на треть обновил Конституцию Республики Казахстан. Таких реформистских преобразований с момента утверждения Основного закона независимого государства еще не было. В чем особенность обновленной Конституции?

– Центральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщила, что Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казах­стан», вынесенный на республиканский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым. Таким образом, положено начало строительству Нового Казахстана.

Президент страны К. Токаев неоднократно подчеркивал, что Новый Казахстан – это справедливый Казахстан, это путь обновления и модернизации. Ключевые направления: борьба с непотизмом и коррупцией. В качестве инструмента противодейст­вия политической монополии конституционно оформлена обязанность Президента по прекращению членства в партии на период своих полномочий. Осуществлен переход к смешанной системе – пропорционально-мажоритарной модели. Усилены правозащитные институты. Создан Конституционный суд Респуб­лики Казахстан. В отмене смертной казни кроется показатель уровня социального и культурного развития, реализации гуманистических ценнос­тей. Сегодня такие государства превалируют над теми, кто продолжает сохранять высшую меру наказания.

Конституционные изменения и дополнения связаны с политической модернизацией страны, воплощением в жизнь ключевой формулы государст­венного строительства – «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Вместе с тем Главой государства по итогам референдума был сделан акцент на том, что изменения, внесенные в Основной закон, «...это не конечная стадия, а только начало наших реформ...»

– Всесторонняя модернизация страны невозможна без включения образованной молодежи.

– Эти основополагающие каноны на особом контроле у Президента страны. Вспомним недавние акценты в адрес подготовки технических специалистов для промышленного кластера, усиление социальных лифтов, роли университетов в этом направлении. Казахстанская молодежная политика кардинально претерпела изменения в сравнении с перестроечным периодом. Сегодня наше молодое сообщество стремится определить право укрепления позиций на едином уровне наряду с взрос­лым поколением, активно вживаясь в современные устремления общества.

Формируется подход к построению парадигмы университета, необходимой с целью определения задач в образовательной сфере деятельности, проектирования будущего молодежи, переживающей новый, сложный, оттого и интереснейший период жизни.

Мы наблюдаем их участие в реализации политико-экономического обустройства страны. Основным направлением всегда было и остается взращивание интеллектуального потенциала. В связи с этим думается, направление молодежной политики перейдет в русло кадровой политики, так как превалирующим и главным результатом было и остается качество подготовленных кадров для государства.

Молодежь сегодня демонстрирует устойчивое инновационное отношение к своей профессиональной деятельности. В этом деле наиважнейшую, ключевую роль играют высшие учебные заведения, в числе которых – Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, занимающий лидирующие позиции в международном образовательном пространстве по многим показателям. Об этом свидетельствует недавний мировой рейтинг QS World University Rankings, где университет установил очередной рекорд среди лучших университетов мира, продвинувшись с 418-го места (с топ-450) в 2020 году на 277-е место (топ-300) в 2022 году, то есть на 141 позицию за два года.

Мы живем в эпоху глобализации, прозрачности и свободного выбора рода деятельности и профессии. Требования к вузам растут и меняются из года в год как со стороны государства, так и со стороны общества в целом. В связи с этим ЕНУ, имея свои интегративные признаки, существенным образом отличается от университетов в традиционном понимании. Многое из того, что определяет лидирующие его позиции в образовательном пространстве Казахстана, в целом причисляется к разряду успешно интегрирующего научно-образовательную деятельность в международное интеллектуальное пространство.

– Рейтинги – наиважнейший атрибут глобального рынка образовательных услуг. Какова роль этого инструментария в формировании реалий буден в сфере высшего образования?

– Фактор конкурентоспособного университета – его репутационная активность на национальном, международном образовательном поле деятельности. Мир таким образом оценивает ведущие университеты. Данный показатель наглядно отображает важность или значимость заинтересованного в том объекта по предъявляемым параметрам.

Качественная подготовка выпускников не просто дает возможность представлять себя достойно в международном образовательном пространстве, но и одновременно заинтересовывать иностранных абитуриентов, студентов, ученых-исследователей. Фактор присутствия в международных рейтингах делает вузы привлекательными в соответствии с набором предъявляемых требований.

ЕНУ не одним годом уверенно заявил о себе в наиболее авторитетных международных рейтингах QS World University Rankings, THE – Times Higher Education. Это итог профессиональной деятельности тысяч ученых и преподавателей, в том числе иностранных коллег, руководителей, на протяжении 26 лет кропотливо привносящих в ту самую узнаваемость благородный труд, интеллектуальную лепту, неиссякаемый интерес к совершенствованию, огромное уважение к студенческой молодежи.

И вот итог: QS World University Rankings, оценивая ведущее место университета в топ-300, повысил нашу привлекательность как для абитуриентов, так и для работодателей, инвесторов.

На государственном уровне Национальная палата «Атамекен» совместно с МОН РК (на тот период) проводит независимую оценку образовательных программ казахстанских вузов. Именно она (независимая оценка) является наиболее объективным показателем качества подготовки специалистов для казахстанского общества с точки зрения их востребованности потенциальными работодателями. В числе критериев – актуальность программ обучения, процент трудоустроенных выпускников, их средняя заработная плата, продолжительность поиска работы после выпуска и др.

Сравнительный анализ результатов двух последних лет показал: общее количество образовательных программ ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, занявших лидирующие позиции, если в 2020 году составило 48,8%, то в 2021 году – 58,7%, из них 44% образовательных программ заняли 1-е место, что свидетельствует об улучшении их качества. Вуз является лучшим среди классических университетов, а также отмечен ведущим среди университетов, осуществляющих педагогическую подготовку кадров.

И, как видим, результаты от 8 июня т. г. мирового рейтинга университетов, проводимые международным рейтинговым агентством QS Quacquarelli Symonds, усилили наши позиции, определив за нами 277-е место в мире. О масш­табности, фундаментальной значимости, международной весомости данного рейтинга говорят следую­щие цифры: проанализированы 2 462 вуза из 100 стран. Оценку получили 1 422 университета, 124 из них впервые приняли участие. Зафиксировано 16,4 миллио­на публикаций, 117,8 миллиона цитирований. Казахстан представлен 16 университетами, два из которых вошли впервые.

В предметных рейтингах QS мы также непрерывно усиливаем свои позиции, подтверждаем результативность и ресурсный потенциал. Так, если в 2021 году университет вошел лишь в один отраслевой и три предметных рейтинга, то уже в текущем – в два отрас­левых и девять предметных. Сильные позиции в области физики и астрономии; бизнеса и менеджмента; искусства и гуманитарных наук; социальных наук и менеджмента; гостиничного бизнеса и управления досугом; искусства и дизайна; лингвистики; истории права; политики и международных исследований; экономики и эконометрики.

По числу отраслевых и предметных рейтингов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева лидирует в Казахстане и занимает второе место среди вузов Средней Азии.

На протяжении трех лет университет показывал стабильный рост по критериям всех выделенных предметов, в числе которых сильнейшей является репутация среди академических экспертов, работодателей. Высокими баллами наделены другие предметы. Такое продвижение имеет синергетический эффект. Все эти слагаемые способствуют повышению качества образовательных услуг.

Сегодняшняя реструктуризация рынка высшего образования способст­вует усилению и расширению возможностей топовых университетов страны соз­давать перспективные направления, позволяющие быть востребованными в своем сегменте, в национальной экономике.

В высшие образовательные учебные заведения приходят не только за навыками и компетенциями, которые сильно сместились в сторону мультидисцип­линарности, IT-навыков, технических компетенций, но и как в центры реализации третьей миссии – миссии служения обществу. «Серебряные университеты ЕНУ» для старшего поколения. Здесь они с большим удовольствием овладевают цифровой грамотностью, иностранными языками бесплатно.

Достойная позиция на глобальном международном уровне – это наш вклад в узнаваемость страны, повышение индекса человеческого развития и что особенно важно: увеличение доли образовательных услуг в структуре экспорта самого государства.

Узнаваемость и международная вост­ребованность университетов – это адекватное отражение в настоящем моменте, во временном пространстве, имеющем свойство претерпевать изменения. И эти изменения подталкивают к изыскиванию новых направлений в деле подготовки кадров. Тут важно понимать и прорабатывать инновацион­ные тенденции развития приоритетов вуза, следуя последовательному направлению стратегических целей. Дейст­вительность такова: верхние строчки любых рейтингов за предприя­тиями, способными формулировать ответы на глобальные, локальные вызовы очень быстро меняющейся действительности.

– Сказанное Вами подтверждено чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие COVID-19.

– В Послании народу 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» цифровизация определена как «базовый элемент всех реформ». Год, начавшийся с форс-мажорного обстоятельства, заставил все мировое сообщество резко сменить традиционные алгоритмы и классические каноны в высшей образовательной сфере. Фундаментальные ценности претерпели кардинальные изменения, реформируясь в трансфер инновацион­ных IT-технологий.

Своеобразный драйвер роста цифровизации – пандемия позволила усилить IT-инфраструкутуру посредст­вом закупа мощного обрудования, оптимизировала работу IT-департаментов. Это позволило на высоком уровне провести дистанционное обучение в наисложнейший период, заложить основы для дальнейшего развития онлайн-обучения, которое уже было озвучено Президентом К. Токаевым как новый инструмент обучения в системе высшего образования. Внедрение цифрового формата обучения открыло широчайший диапазон возможностей и перспектив для улучшения образовательной системы: проблемы решались конвергентно и быстро. Сегодня во главу угла ставится устойчивость предлагаемых решений в условиях существующих рисков, их гибкость, универсальность и трансформируемость.

С 2020 года востребованность IT-специальностей возросла в разы. Факультет информационных технологий – самый многочисленный. Здесь обучаются более трех тысяч студентов. О качестве даваемых знаний свидетельствуют многочисленные награды ребят на международных, республиканских конкурсах, олимпиадах.

Важным фактором успешной цифровизации является цифровая компетентность сотрудников IT-служб. Положительный опыт цифровизации и дистанционного обучения, проецируемый на вузы республики, свидетельст­вует о том, что мы продолжаем идти в правильном направлении.

– На приоритете технических профессий в январе месяце Президент страны заострил особое внимание. Сумел ли ЕНУ им. Л. Н. Гумилева переориентироваться с целью подготовки специалистов технического плана?

– Гуманитаризация университетов произошла на начальном этапе становления независимости страны. Разворот этой тенденции связан с тем, что система самостоятельного зарабатывания финансовых средств наиболее эффективна в специализированных университетах и имеющих превалирующее число технических специальностей. Сегодняшние реалии таковы, что в технологическом мире успешно продавать можно только технологии.

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева образован в 1996 году на базе Целиноградского инженерно-строительного и Целиноградского государственного педагогического институтов. Таким образом, с момента основания был заложен фундамент подготовки технических кадров. Традиция на сегодняшний день усилена следующими факторами: из двадцати тысяч обучающихся более девяти тысяч – студенты технического направления, что составляет 45%. Эти цифры будут расти, так как на 2022–2023 учебный год дополнительно выделены образовательные гранты на подготовку кадров с техническим образованием. Так, для выпускников Атырауской и Мангистаус­кой областей выделено для нашего университета 414 грантов.

При внедрении новых ОП тщательно изучаются потребности рынка и работодателей. Разработка актуальных образовательных программ осуществляется при активном участии крупных профессиональных ассоциаций, известных в Казахстане производственных, градообразующих предприя­тий. Структура ОП ориентирована на сочетание получения молодежью необходимых теоретических знаний с приобретением практических навыков в условиях реального производства. Практикуется дуальное образование. Активно применяется Атлас новых профессий и компетенций, где представлены наиболее востребованные профессии современности и ближайшего будущего страны.

Тесная обратная связь с работодателями дает свои плоды: средний процент трудоустроенных выпускников составляет 95%. Одинаково востребованы выпускники как технического, так и гуманитарного направления.

Значительное место занимают актуальные дисциплины в области подготовки кадров по образовательным прог­раммам: «Технологии искусственного интеллекта», «Киберфизическая автоматизация высокотехнологичных производств», «Градостроительное планирование и кадастр», «Проектирование и конструирование радиоэлектронной аппаратуры», «Возобновляемые источники энергии», «Автоматизация электро- и теплоэнергетических систем», «Криптология», «Динамика полета и управление движением летательных аппаратов» и другие.

Направления в ядерных и космических, био- и нанотехнологиях, технологиях для развития атомной энергетики, транспорта, информационных и телекоммуникационных технологиях, математическом моделировании расширяются и углубляются.

Отдельное внимание стоит уделить развитию цифровизации и онлайн-обучению. В век технологий конкурентным на рынке образовательных услуг может быть только цифровой университет, так как сегодня многие услуги и сервисы доставляются в цифровом формате.

В мире, согласно статистике, самыми востребованными специалистами в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) ожидаемо оказались разработчики программного обеспечения и аналитики данных (Data Scientists).

Университетом реализуется Концепция цифровой экосистемы: когда система управления обучением и все цифровые сервисы интегрированы между собой, передают данные друг другу, доступны 24⁄7 всем участникам процесса обучения. Данный фактор снижает бюрократию, повышает удобство использования и в то же время повышает ответственность университета за качество предоставляемых образовательных услуг.

Разработан проект масштабного соз­дания научно-технического кластера ENUTech с соответствующей материально-технической инфраструктурой, что придаст совершенно иной, инновационно-ускоренный путь развития научно-образовательных технологий, социальных статусных лифтов для обу­чающихся, ученых, преподавателей.

Признание ЕНУ как вуза, снискавшего достаточно высокий международный авторитет, связано с тем, что он предстает в международном пространстве убедительным выразителем актуальных тенденций инновационных и эффективных образовательных систем, и, как следствие, востребованность его выпускников отражает на практике перспективность университетского вектора движения.

Ориентиром в этом процессе стал опыт Болонской трансформации сис­темы образования. Развитие широких международных связей становится критерием успешности научно-педагогической деятельности современного вуза, национальные системы высшего образования взаимопроникаются, обогащая друг друга. В сущности, в этом случае речь идет о продуктивном диалоге цивилизаций, где портрет сегодняшнего ЕНУ им. Л. Н. Гумилева характеризуют и международные ассоциации и консорциумы.

– Развитие активности молодежи напрямую зависит от качества воспитания, уровня преподавания. Соответствуют ли эти критерии в ЕНУ? Лишь гуманитарные аспекты, к которым относятся культура, духовное и гармоничное развитие личности, могут противостоять глобальным вызовам современности...

– Университет – это уникальная экосистема, в которой важен каждый ее компонент – от образования и науки до культурных и социальных аспектов, именно эта многокомпонентная среда и формирует выпускника конкретного вуза, и можно уверенно сказать, что выпускник ЕНУ имеет собственное лицо и соответствует самым высоким критериям.

С осознанием университетских достижений неустанно совершенствуется преподавательский коллектив, структурные подразделения. В настоящий момент университет активно транс­формируется в научно-исследовательский, ставя перед собой задачи в части повышения наукоемкости исследований, коммерциализации технологий. Для всех амбициозных направлений, будь то вхождение в топ-200 мировых университетов или увеличение прирос­та рейтинговых публикаций вдвое, необходим комплексный подход в целом, поступательное развитие во всех областях деятельности университетов.

Укрепление фундамента Нового Казахстана – дело рук и усилий молодых. Проведенный референдум в пользу существенно обновленной Конституции Республики Казахстан наглядно показал: выбор жизненной позиции – за каждым гражданином страны, где главным гарантом выступает молодое поколение, обладающее профессионализмом, навыками компетенций, подход к которым способствует стратегичес­кому видению картины, обеспечивает высокую гибкость и перспективность.

Именно уровень их развития, включающий системность мышления, меж­отраслевые коммуникации, клиентоориентированность, вовлечение в ИТ-системы, мультикультурность, открытость и так далее, и определяет и будет определять конкурентоспособность человека в сегодняшнем и завтрашнем дне.