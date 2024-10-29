Как нужно вести себя в случае возникновения пожара в доме

В МЧС РК рассказали, что нужно делать при пожаре в жилом помещении, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1. Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

2. В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

3. Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

4. Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

5. Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.

6. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

7. Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

8. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112!