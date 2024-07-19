Как обычный мальчишка зергером стал

От этого увлечения сплошная польза – развивается мелкая моторика, не надо просить у родителей деньги на карманные расходы.

...В семье Каныбековых подрас­тают четверо детей. Старшему Асылжану десять лет, но он уже ловко управляется с ювелирными инструментами. А началось все с того, что мама мальчика Балауса попросила сына помочь с одним заказом. Тот охотно согласился.

Сейчас же Асылжан самостоятельно мастерит шашбау, серьги, шолпы, браслеты и ожерелья. Причем выполненные им изделия пользуются большим спросом у представительниц прекрас­ного пола.

По профессии Балауса – филолог. Но так получилось, что она долгое время работала в развивающем центре для детей с расстройством аутистического спектра. В ее обязанности входила фото- и видеосъемка воспитанников.

По фотографиям и роликам педагоги и родители отслеживали, как упорные занятия помогают детям шаг за шагом преодолевать проблемы, которые еще недавно считались неразрешимыми. Такая работа помогла молодому специалисту почувствовать себя настоящим психологом. Она научилась находить общий язык с детьми, живущими в своем особенном мире.

– Я заметила, что чем лучше развита мелкая моторика у ребенка, тем лучше он развивается. Можно сказать, ум находится на кончиках пальцев. В результате занятий становится лучше память, повышаются внимание и сообразительность, – рассказывает Балауса Каныбекова.

Мелкую моторику Балауса развивает и у своих детей. Здесь можно вспомнить сказку «Золушка», в которой злая мачеха заставляла падчерицу отделять горох от пшеницы. И Балауса поступила так же – просила своих детей отделять гречневую крупу от гороха. И с самого раннего детства была сторонницей того, чтобы ребятишки собирали конструкторы, что-то лепили, вырезали, мастерили. Но то, что ее старший сын в девять лет освоит профессию ювелира, Балауса и представить не могла.

Мама четверых детей занимается SMM-маркетингом, мобилографией и видеографией. А в свободное время увлекается ремеслом. В прошлом году Балауса решила заказать одинаковые заколки в этностиле для участниц женского клуба, который она открыла в социальных сетях.

– После этого все у нас спрашивали: «Где вы взяли такую прелесть? Мы тоже хотим заказать!» Я присмотрелась к заколкам, почитала в Интернете, как все изготавливается, и решила, что у меня получится еще лучше! – рассказывает Балауса.

Легко освоив изготовление украшений в казахском стиле, она даже не заметила, как спрос превысил предложение.

– Когда поняла, что не справлюсь в одиночку с заказами, попросила помочь Асылжана. У него изначально была очень хорошо развита моторика. Когда же он пристрастился к изготовлению женских украшений, она оказалась еще лучше. Асылжан стал более усидчивым и целе­устремленным. Учителя на него нарадоваться не могут, – рассказывает мастерица.

Балауса Каныбекова считает, что казахские национальные украшения уже становятся частью повседневного образа. И не только взрослых девушек, но и подростков. Тому подтверждением стали заколки в этностиле, которые Асылжан смастерил для одноклассниц. Такой приятный сюрприз не оставил девочек равнодушными. В классе появилась даже новая традиция – каждую пятницу модницы приходят в школу с прическами, украшенными авторскими заколками.

Как признается сам Асылжан, мастерство ювелира ему очень нравится.

– Простые изделия я создаю сам, а те, что посложнее, – делаем вместе с мамой. У нас уже есть постоянные клиенты, – рассказывает мальчик. – Некоторые украшения можно выполнить за пять – десять минут. А на сложные уходит до часа времени. Это очень кропотливая работа.

Чаще всего клиенты заказывают шекелік – височные украшения, которые, по поверьям, отгоняли злых духов и помогали молодым девушкам обрести удачу в браке. Кроме того, девушки из разных городов Казахстана балуют себя браслетами, серьгами, ожерельями, этнозаколками.

Балауса с сыном создают эти украшения из специальных металлических заготовок, которые заказывают в Алматы. Иногда находят интересные заготовки и в Семее. В работе используются проволока и специальные инструменты. В умелых руках мамы и сына все это превращается в нежнейшие украшения.

Глядя на старшего брата, к ремеслу начали тянуться и младшие – семилетний Акежан и пятилетняя Марьям. Акежан освоил изготовление серег, а младшая сестренка пока делает небольшие украшения из бисера.

Мама юных подмастерьев ловко управляется не только с ювелирными щипцами, но и с иголкой и ниткой. Сама шьет для своих детей и близких казахские национальные костюмы. В планах – открытие кружка рукоделия для школьников.

Пока зарплату мальчикам платят родители. Балауса сразу решила: раз изготовление украшений – это работа, то за нее сын должен получать деньги. За изготовление одного украшения мальчик получает 500 тенге. Вместе с мамой они уже сделали более тысячи серег и ожерелий.

– Сыновья больше не просят нас с мужем что-то купить. Они спрашивают: «Что мы можем сделать, чтобы больше заработать?» Муж изготавливает чехлы для автомобильных рулей. Асылжан и Акежан делают выкройки. За каждую заготовку получают по 100 тенге, – рассказывает Балауса.

Причем мальчишки не сидят целый день над работой. Для этого им выделяется лишь час в день. Как только приступают к работе, мама сразу включает секундомер. И как бы мальчишкам ни хотелось больше заработать, родители объясняют, что должно оставаться время на учебу и другие увлечения. А таких у Асылжана и Акежана сразу три – плавание, таэквондо и футбол.

Благодаря мастерству Асылжан самостоятельно смог накопить на новый смартфон, очень скоро приобретет велосипед. И потихоньку копит деньги на поездку в Арабские Эмираты. Мечта у него – совершить кругосветное путешест­вие и стать travel-журналистом.