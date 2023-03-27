Как определить сумму налога при продаже недвижимости

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

При продаже недвижимости физлица получают имущественный доход, который облагается налогом.

Фото: Kazpravda.kz

У казахстанцев часто возникают вопросы по имущественному доходу: как определить прирост стоимости; возможно ли применение рыночной стоимости при реализации имущества и другие. В Комитете государственных доходов МФ РК предоставили разъяснения по исполнению налоговых обязательств физическими лицами при получении имущественного дохода от реализации недвижимости, передает Kazpravda.kz.

Когда возникает имущественный доход у физического лица, не зарегистрированного в качестве ИП?

Имущественный доход возникает, когда физлицо получает доход от прироста стоимости коммерческой или некоммерческой недвижимости.

Стоит пояснить, что некоммерческая недвижимость это - квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитии, дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи.

Коммерческая недвижимость – это магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.,  а также земельные участки для коммерческой деятельности.

Налогом в случае с некоммерческой недвижимостью облагаются объекты, которые находятся на праве собственности менее года.

В случае с некоммерческой недвижимостью зависимости от срока владения нет.

Положительная разница между ценой продажи и ценой покупки имущества составляет тот самый доход от прироста стоимости.  

Как определяется прирост стоимости, если недвижимость приобретена по договору мены?

Если цена покупки отсутствует, а это может быть, когда недвижимость приобретена ранее по договору мены, приростом стоимости считается положительная разница между ценой продажи и оценочной стоимостью, специально установленной Госкорпорацией «Правительство для граждан» на 1 января того года, в котором возникло право собственности.

Если некоммерческая недвижимость получена в качестве наследства или благотворительности, то приростом стоимости считается положительная разница между ценой продажи и рыночной стоимостью.

Рыночная стоимость определяется оценщиками. Причем на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество.

Если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной цены, то приростом стоимости считается положительная разница между ценой продажи и оценочной стоимостью, специально установленной Госкорпорацией «Правительство для граждан» на 1 января того года, в котором возникло право собственности.

Как определяется прирост стоимости, если недвижимость получена в качестве наследства или благотворительности?

Если коммерческая недвижимость получена в качестве наследства или благотворительности, то приростом стоимости считается положительная разница между ценой продажи и рыночной стоимостью.

Рыночная стоимость определяется оценщиками. Причем на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество.

Когда отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости, то приростом стоимости считается цена продажи недвижимости.

Как определяется прирост стоимости, если недвижимость получена по договору дарения?

Если некоммерческая недвижимость получена по договору дарения, за исключением земельных участков, то приростом стоимости считается положительная разница между ценой продажи недвижимости и оценочной стоимостью, специально установленной Госкорпорацией «Правительство для граждан» на 1 января того года, в котором возникло право собственности.

В случае дарения коммерческой недвижимости, за исключением земельных участков, приростом стоимости считается цена продажи.

При продаже земельных участков под ИЖС и коммерческую недвижимость, садовых участков - положительная разница между ценой продажи и оценочной стоимостью земельного участка, специально установленной Госкорпорацией, ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:

-    либо дату дату возникновения права собственности на земельный участок;
-    либо последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.

При продаже индивидуальной жилой недвижимости, построенной самостоятельно, приростом стоимости считается положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью.

Если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой продажи и оценочной стоимостью, установленной Госкорпорацией.

Какие налоговые обязательства возникают при получении имущественного дохода от реализации недвижимости?

- исчисление индивидуального подоходного налога с имущественного дохода самостоятельно по ставке 10%;

- представление Декларации по ИПН по форме «240.00» в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход;

- уплата индивидуального подоходного налога на КБК 101202 по месту регистрации (жительства) физического лица не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход;

- лица, предоставившие декларацию в рамках всеобщего декларирования на первом этапе, то есть, в 2021 году, при возникновении имущественного дохода обязаны предоставить декларацию по форме «270.00».

Важно знать, что имущественный доход не возникает, если отсутствует прирост стоимости. А также имущественный доход не возникает у дарителя недвижимости другому физическому лицу.

 

 

#условия #недвижимость #продажа #налог

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