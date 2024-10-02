Как освоить новую профессию и наладить beauty-бизнес в колонии

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Ирина Горнова

Осужденная женщина освоила новую профессию и наладила свой бизнес в сфере красоты в стенах акмолинской колонии 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Юлия в учреждении во второй раз, причем освободившись после 5 лет заключения, на свободе была всего два месяца.

Осужденная за мошенничество в крупном размере, отбыв большую часть наказания в закрытом режимном учреждении, женщина старалась проводить время в колонии поселения с пользой.

«Никогда даже мыслей не было, что смогу чем-то заниматься в beaty сфере. Времени здесь предостаточно в части подумать, принять или поменять решение», - поделилась Юлия. Сначала самостоятельно изучала  все рекомендации, которые смогла найти по работе с ресничным бизнесом.

Получив азы, она поняла, что это очень мало для работы lashmaker-специалиста, который занимается наращиванием ресниц и их коррекцией. Тогда женщина обратилась за помощью к администрации учреждения. Рассмотрев этот вопрос, решили помочь, пройти курс обучения. Юлия окунулась в учебу с головой. Новая профессия  неожиданно пришлась по душе. Успешно сдала экзамены и получила заветный сертификат.

«Сегодня многие женщины предпочитают естественность и отказываются от наращенных ресниц и они по своему правы, но, такому мастеру есть что предложить своим клиенткам и помимо этой процедуры – это  ламинирование, завивку или окраску ресничек», - рассказывает Юлия.

Первыми клиентами стали девушки из её отряда и модели в салоне во время учебы.

«Юлия очень ответственная и способная ученица, - говорит  lashmaker Светлана, - не каждая, кто приходит учиться, так быстро осваивает это дело. Модели с которыми работала Юлия остались довольны, поэтому девушки приходили на процедуру и спрашивали мастера-Юлию».

В марте, пройдя суды, женщина, окрыленная перспективой своего нового занятия, планировала свою жизнь и видела ее яркой и насыщенной,  не подозревая того, что вскоре вновь вернется в колонию,  в связи с несогласием  налогового органа с решением суда об её условно-досрочном освобождении.

За два месяца на свободе, начинающий lashmaker открыла небольшой салон красоты, семья поддержала её, пропадала в нем с утра до позднего вечера, успела наработать клиентов.

 Сегодня Юлия отбывает свой срок наказания, она не отчаивается и не имеет претензий ни к кому: «Виновата сама, поэтому ни кому претензий нет. За все рано или поздно нужно отвечать. Спасибо сотрудникам учреждения, поддерживают меня, а я в свою очередь дарю надежду тем, кто рядом со мной,  женщинам, так же как и я отбывающим наказание, потому что женщина, где бы она ни была, всегда остается женщиной, мечтательной, ранимой и всегда хочет быть красивой и любимой».

#колония #красота #beauty

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