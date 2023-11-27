Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду

В комитете государственных доходов Минфина РК пояснили, как с 2024 года с отменой ЕСП оплачивать налоги казахстанцам, сдающим квартиру в аренду, сообщает Kazpravda.kz

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Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых, которые оказывали услуги только физическим лицам.

Уплатившие ЕСП были вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1 175 МРП).

Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия.

Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.

С 2024 года казахстанцы, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов.

1. Зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима:

Например, специальный налоговый режим (СНР) на основе патента: ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) – 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;

- СНР на основе упрощенной декларации: ставка ИПН – 1,5%, социального налога – 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;

- СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН – 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.

При этом также нужно уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма соцплатежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14 350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы – 7 тысяч тенге, социальные отчисления – 2 450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4 900 тенге).

2. Без регистрации ИП:

- представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;

- при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы – 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 2% от суммы полученного дохода.