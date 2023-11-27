Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду

Недвижимость, Налоги
1267
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В комитете государственных доходов Минфина РК пояснили, как с 2024 года с отменой ЕСП оплачивать налоги казахстанцам, сдающим квартиру в аренду, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых, которые оказывали услуги только физическим лицам.

Уплатившие ЕСП были вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1 175 МРП).

Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия.

Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.

С 2024 года казахстанцы, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов.

1. Зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима:

Например, специальный налоговый режим (СНР) на основе патента: ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) – 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;

- СНР на основе упрощенной декларации: ставка ИПН – 1,5%, социального налога – 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;

- СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН – 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.

При этом также нужно уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма соцплатежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14 350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы – 7 тысяч тенге, социальные отчисления – 2 450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4 900 тенге).

2. Без регистрации ИП:

- представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;

- при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы – 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 2% от суммы полученного дохода.

#налоги #жилье #Минфин #КГД #аренда

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
В городе горе – гололед
«Я прививки не боюсь...»
Добро пожаловать в Улытау!
По признакам сепаратизма
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередн…
Квартиры и дома незаконно присваивали и продавали мошенники…
Число сделок с жилой недвижимостью в Астане резко упало
Кто из казахстанцев будет платить больше налогов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]