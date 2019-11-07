Как получатели АСП начали открывать бизнес и отказываться от соцпомощи
Айдана Демесинова
Многодетная семья из Мунайлинского района Мангистауской области после назначения адресной социальной помощи вышла из категории семей, проживающих ниже черты бедности и готовится открыть собственное дело по организации пассажирских перевозок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Берикбай Кенжеев раньше работал по найму водителем автобуса, а его супруга Рабига Дуйсенова помогала мужу в качестве кондуктора. До обращения за АСП их семья, состоящая из 7 человек, даже не имела своего жилья, могла себе позволить только арендовать времянку. С апреля месяца текущего года начали получать АСП, улучшили материально-бытовые условия, закончили строительство дома.
Супруги считают, что поддержка от государства должна быть, но иметь свой бизнес лучше, чем постоянно получать соцпомощь. Для открытия собственного дела Берикбай с Рабигой подали заявку на получение кредита в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек". Супруги подготовили бизнес-план по организации пассажирских перевозок внутри района и уже совсем скоро получат деньги на приобретение собственного автобуса.
По информации Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, семье Берикбая и Рабиги была назначена ежемесячная выплата АСП в размере 140 923 тенге, на общую сумму 1 млн 667 тысяч 589 тенге. В октябре т.г. супруги написали расписку об отказе от адресной соцпомощи в связи с улучшением материально-бытовых условий, выплата АСП прекращена.
По данным ведомства, история успеха этой семьи не единичный случай. Похожий пример есть и в городе Жанаозен, где мать 4-х детей Несибели Назарова после получения государственного гранта в размере 505 тысяч тенге открыла швейный цех на дому.
"На сегодняшний день 1041 человек трудоустроен на постоянные рабочие места, 71 человек направлен на курсы повышения квалификации, переподготовки и переобучения, 511 человек трудоустроены на общественные рабочие места, 75 человек – на социальные рабочие места, 12 – направлены на молодежную практику", – проинформировал о вовлечении получателей АСП в активные меры содействия занятости руководитель областного УКЗСП Куаныш Беришбаев.
С начала года в Мангистауской области АСП назначена 9,9 тысяч семьям или 54,8 тысяч человек. В среднем на семью выходит 100 тысяч тенге, максимально назначенная в месяц сумма – 312 тысяч тенге. Всего в регионе на выплату АСП в этом году предусмотрено 4,4 млрд тенге, из которых уже выплачено 4,2 млрд тенге.
Как сообщалось ранее, 7 октября на заседании Правительства РК министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов презентовал новые механизмы оказания АСП, которые планируется внедрить в Казахстане с 1 января 2020 года.
"Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, в первую очередь детям и многодетным семьям! Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. Государственная помощь будет включать в себя: поддержку многодетных семей, адресную социальную помощь малообеспеченным семьям, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей", – сообщил Биржан Нурымбетов.
По словам министра, поддержка многодетных семей будет обеспечена за счет введения государственного пособия из средств республиканского бюджета. Данное госпособие будет выплачиваться всем многодетным семьям (имеющим 4 и более несовершеннолетних детей), вне зависимости от их дохода.
АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Пороговый критерий для назначения в 70% от ПМ остается. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться не только им, но и всей семье.
Для детей из малообеспеченных семей предлагается внедрить гарантированный социальный пакет. Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечат продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.