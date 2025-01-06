Как получить лицензию на предоставление специальных соцуслуг в Казахстане

Общество,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Заявка на получение лицензии подается через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2025 года в Казахстане введено лицензирование специальных социальных услуг в сфере социальной защиты населения. Предполагается, что это создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтруда, введение лицензирования является одним из этапов модернизации системы оказания спецсоцуслуг и направлено на: повышение качества предоставляемых услуг; гарантию безопасности и защиты прав услугополучателей; установление единых стандартов для организаций, предоставляющих ССУ.

«Лицензированию подлежат организации всех форм собственности, оказывающие специальные социальные услуги. Одними из основных условий для получения лицензии определены: наличие здания, пригодного для предоставления ССУ, соответствующего санитарным нормам и Правилам пожарной безопасности; наличие необходимой материально-технической базы и штата сотрудников; обеспечение доступности здания для маломобильных групп населения и другие», – проинформировали в ведомстве.

Напомним, с октября 2024 года территориальными департаментами Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК проводился предлицензионный анализ, совместно с местными исполнительными органами и НПО прорабатывались вопросы подготовки к лицензированию всех организаций, оказывающих ССУ.

Заявка на получение лицензии подается через Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz).

Ожидается, что лицензирование создаст условия для повышения качества оказываемых спецсоцуслуг и эффективности социальной реабилитации лиц с инвалидностью и иных категорий услугополучателей, а также будет способствовать снижению числа нарушений в этой сфере.

Ранее стало известно, что в Казахстане стартовало лицензирование спецсоцуслуг. 

#лицензия #заявка #спецуслуги

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