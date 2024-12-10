Лицензирование спецсоцуслуг вводят в Казахстане

С 1 января 2025 года в Казахстане вводится лицензирование специальных социальных услуг (ССУ) в сфере социальной защиты населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предполагается, что это создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере. По результатам предлицензионного анализа, проведенного Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты, установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, требованиям соответствуют 72,3%.

Введение лицензирования является одним из этапов модернизации системы оказания спецсоцуслуг и направлено на: повышение качества предоставляемых услуг; гарантию безопасности и защиты прав услугополучателей; установление единых стандартов для организаций, предоставляющих ССУ.

«Уже давно возникла необходимость обеспечить надлежащее качество ССУ вне зависимости от формы собственности организаций, оказывающих данные услуги. Достаточно вспомнить трагический случай, произошедший в прошлом году в одном из центров оказания спецсоцуслуг, где отравились дети с инвалидностью, даже со смертельным исходом. По результатам проведенной комплексной проверки было установлено, что в организации грубо нарушались права детей с инвалидностью: бытовые услуги оказывались не в полном объеме; не соблюдались минимальные нормы выдачи постельного белья, одежды и обуви; не проводились скрининговые осмотры; нарушались нормы питания. За 11 месяцев т.г. в результате проведенных 167 проверок 148 субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 15 штрафов на общую сумму 1,75 млн тенге», – сказал председатель комитета Толеген Оспанкулов.

Он подчеркнул, что качество ССУ напрямую зависит от двух основных факторов: уровня профессиональной квалификации сотрудников и соответствия организаций, оказывающих услуги, установленным требованиям.

«На сегодня по республике насчитывается 12,7 тыс. соцработников в сфере социальной защиты населения. Из них всего 12% имеют профильное образование и 88% – медицинское, педагогическое, экономическое и др. Для повышения качества кадров в этом году разработан профстандарт, устанавливающий требования к социальным работникам. Более 8,3 тыс. соцработников уже в т.г. прошли профильное обучение и получили сертификаты. С 2025 года внедряется Реестр соцработников, где будут отражаться все данные, касающиеся их профессиональной компетенции. Также со следующего года соцработники смогут пройти переподготовку и повышение квалификации на базе 14 вузов республики, имеющих специализированные кафедры, с которыми Министерством труда и соцзащиты заключены меморандумы. А для решения вопросов создания в организациях, оказывающих ССУ, надлежащих условий с 2025 года внедряется лицензирование», – подчеркнул председатель комитета.

Одними из основных условий для получения лицензии определены: наличие здания, пригодного для предоставления ССУ и соответствующего Санитарным правилам, Правилам пожарной безопасности; наличие необходимой материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых услуг; наличие штата сотрудников; обеспечение доступности зданий для маломобильных групп населения и др.

С октября т.г. территориальными департаментами Комитета проводится предлицензионный анализ, в ходе которого установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, полностью соответствуют условиям лицензирования 72,3%.

Местными исполнительными органами проводится работа по приведению государственных центров оказания спецсоцуслуг в соответствие с установленными требованиями.

При этом из числа организаций неправительственного сектора, предоставляющих ССУ, выявлено 86 объектов, не имеющих актов пожарной безопасности, 70 – не имеют заключений СЭС, здания 87 организаций не обеспечены доступом для лиц с инвалидностью.