Как получить пособие по потере работы в Казахстане

Общество
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
О том, как получить пособие по потере работы в Казахстане, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК,  передает Kazpravda.kz.   

"В Казахстане уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода", – говорится в сообщении.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", – отметили в Минтруда.  

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Как сообщалось ранее, для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда (ЭБТ).

В "личном кабинете" на ЭБТ казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу, либо безработный и отслеживать все этапы регистрации. После получения статуса безработного граждане (участники системы социального страхования) могут так же в онлайн режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

Справочно: по состоянию на 1 июня 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 64,4 тыс. человек, при этом 39,9 тыс. граждан выплата была назначена впервые именно в этом году.

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