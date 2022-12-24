Как Правительство сдерживает цены в преддверии Нового года

Сегодня, Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Как сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, с начала года социально значимые продовольственные товары подорожали на 22,3%, по итогам недели – на 0,2%.

В частности, цены на лук выросли на 1,7%, капусту – на 0,9%, рис – на 0,8%, творог – на 0,7%, яйца и молоко – 0,5%.

Наибольший рост цен отмечается в Улытауской области (31,4%) и в Астане (25%).

На совещании рассказали, какие меры прияты для сдерживания цен.

Так, в настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, их составы усилены. Из-за деятельности непродуктивных посредников через "4-5 колен" цены на розничную продукцию вырастают практически на 60%. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также принятие мер реагирования.

Усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка.

Алихан Смаилов отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов. В частности, пересмотрены подходы по "оборотной схеме": финансирование теперь направлено преимущественно на поддержку производителей, а не торговых сетей.

Кроме того, перестроена и усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем, с бизнесом согласованы правила по утверждению предельно-допустимых розничных цен, которые не будут ущемлять права производителей.

Премьер-министр поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.

"Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году – это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно", — подчеркнул Алихан Смаилов.