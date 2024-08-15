Как предотвратить изменение климата?

В столице в лектории Open Soz с познавательной лекцией об энерго-климатическом кризисе выступил известный физик-ядерщик из Франции Рустем Оспанов.

Родом ученый из Караганды, учился в США и долгие годы работал в CERN – Европейском центре ядерных исследований, где работает Большой адронный коллайдер. Последние два года Рустем Оспанов занимается проблемой изменения климата.

Он уверен, что в ближайшее время эта проблема существенно повлияет на природу, экономику и жизнь всего человечества. Так, по словам ученого, сегодня 80% энергии в мире вырабатывается из трех основных источников: нефти, газа и угля. В результате каждый год в атмосферу выбрасывается примерно 35 млрд тонн углекислого газа.

– В таких странах, как США, Арабские Эмираты, Катар, Сингапур, где одни из самых высоких доходов в мире, выделяется в год больше углекислого газа: 20 тонн на человека. В Казахстане – 10 тонн на человека с учетом уровня экономики и размера страны, – привел данные международных институтов Рустем Оспанов.

С 1980-х годов выброс углекис­лого газа привел сегодня к повышению температуры на Земле на один градус.

– По данным Европейской обсерватории Коперника, температура воздуха в июне 2024 года самая высокая за последние 30 лет. В некоторых точках Европы, например в Греции, в июне средняя температура была на пять градусов теплее, чем за все время наблюдения. На Казахстан это тоже влияет в неположительном ключе, – отметил ученый.

Так, глобальное потепление приводит к таянию ледников, засухам, частым природным пожарам, исчезновению отдельных видов животных и растений.

– Этой весной был большой потоп на севере Бразилии. Участились пожары в Америке, Канаде. Казахстан – одна из немногих стран, где в целом эффект от изменения климата положительный. Но почему мы этому не должны радоваться? По прогнозам ученых, из-за изменения климата к середине XXI века более ста миллионов людей переедут в другие страны. И нас это коснется, потому что вся миграция пойдет на север, – говорит Рустем Оспанов.

Чтобы избежать дальнейшего глобального потепления, необходимо разом остановить работу всех электростанций, нефтяных вышек и автомобилей. Но вместо столь радикального метода есть пути интенсивного развития «зеленой» и альтернативной энергетики.

– В прошлом году в мире было вложено 580 миллиардов евро в основном на развитие солнечных и ветровых станций. Это самые дешевые источники энергии. В Казахстане есть чистое небо, яркое солнце и постоянные ветра.­ Для возведения солнечных панелей и ветровых станций нужна поддержка государства, ведь нам нужно в десять раз больше чистой энергии, чтобы заменить ископаемое топливо, – отметил спикер.

Сделаны подсчеты: переход на возобновляемые источники энергии потребует от человечества 200 триллионов евро до 2050 года.

Еще одно решение проблемы изменения климата – термоядерный синтез. Сейчас Рустем Оспанов вместе с коллегами работает над таким проектом и считает, что это станет настоящей революцией в энергетической отрасли.

– Принцип работы термоядерного синтеза такой: берутся два изотопа водорода, они сталкиваются и превращаются в гелий и плюс вылетает частица нейтрона. И эта самая энергетическая реакция во Вселенной. Солнце, все звезды «работают» на этой реакции, – отмечает ученый.

К тому же эта энергия необыкновенно эффективна и экономична. К примеру, чтобы обеспечить электричеством Астану на один день, потребуется всего один килограмм топлива термоядерного синтеза. Для сравнения: атомной электростанции нужно израсходовать 600 кг урановой руды, а угля потребуется 10 тыс. тонн.

– Термоядерный реактор работает под Оксфордом в Англии, он размером три метра. Внутри горит водород, который производит энергию и поддерживается благодаря магнитным полям. Температура в реакторе достигает ста миллионов градусов, что во много раз больше температуры Солнца. Этот реактор на испытании за пять секунд произвел примерно 12 мегаватт электричества, что обеспечит светом несколько тысяч домов. При этом сгорело всего 0,4 миллиграмма топлива, – привел пример Рустем Оспанов.

Сейчас во Франции строится ITER – Международный термоядерный экспериментальный реактор. Это самый крупный и амбициозный научный проект в мире, в котором задействовано более 30 стран, в том числе и Казахстан. Этот реактор должен произвести полгигаватт электричества – примерно то, что требуется стране. Это самый большой строительный проект в Европе. В него вложено больше 25 млрд евро, над его реализацией трудятся 650 европейских компаний.

Кроме того, сейчас в мире действуют более 40 компаний, которые занимаются развитием термоядерного синтеза. Рустем Оспанов считает, что и Казахстану следует не отставать и уверенно заниматься такими технологиями, внося свой вклад в сохранение устойчивого климата на Земле.