Как принять участие в республиканском референдуме

Референдум
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6 октября 2024 года состоится республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Включение в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме

В списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, акиматами включаются граждане РК, постоянно зарегистрированные по месту жительства.

Гражданин, желающий проголосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту своего пребывания, вправе подать заявление в акимат для включения в список участника.

Проверить, есть ли вы в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, и узнать, куда следует обратиться для включения в список, можно на интернет –ресурсе акимата или позвонив в Call-центр местного исполнительного органа.

Гражданин может быть включен только в один список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

С 20 сентября 2024 года на своем участке Вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

Каждый гражданин вправе проверить данные о себе

На участках референдума граждане могут за 15 дней до голосования ознакомиться с правильностью внесенных данных в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

Заявление о необходимости исправлений или включения в списки граждан рассматривается участковой комиссией референдума в день его поступления.

Открепительные удостоверения на право голосования

При перемене места пребывания гражданин может получить открепительное удостоверение для голосования на другом избирательном участке референдума.

Открепительное удостоверение можно получить с 20 сентября. Выдача открепительных удостоверений прекращается 5 октября в 18.00 часов.

При голосовании гражданин предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность (в том числе электронный вариант).

Участковая комиссия референдума включает гражданина в список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме и выдает бюллетень для голосования.

Открепительное удостоверение используется только один раз и остается на участке, на котором гражданин проголосовал.

Утерянные открепительные удостоверения не подлежат восстановлению.

Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта.

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