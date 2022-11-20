На что жаловались казахстанцы в процессе голосования, рассказали в Генпрокуратуре

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Процесс голосования в Казахстане прошёл в спокойной обстановке. Об этом сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Азамат Сергазин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целом электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании непосредственно реализации права на голосование не имеется", – отметил спикер.

Саргазин подчеркнул, что с начала голосования в органы прокуратуры поступило всего 3 обращения - по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях.

"Поступившее в генеральную прокуратуру обращение направлено в МВД, поскольку автор обращения просил принять меры по факту публичного разжигания национальной розни. Второе обращение поступило в прокуратуру Акмолинской области от жителей Кокшетау о порядке голосования, которое для рассмотрения было передано в территориальную избирательную комиссию города. Еще одно обращение поступило в прокуратуру от наблюдателя о необоснованном удалении из помещения для голосования на избирательном участке. Данное обращение также было передано в ТИК Актобе", – рассказал начальник управления Генпрокуратуры.

По его данным, в суды поступило два иска по вопросам выборов. Один иск поступил в Верховный суд от жителя Алматы относительно проведения внеочередных выборов. Данный иск Верховным судом возвращен в связи с неподсудностью.

"Второй иск поступил в специализированный межрайонный административный суд Астаны от представителя ОФ "Еркиндик канаты" к председателю участковой избирательной комиссии №375 Астаны о признании действий по удалению наблюдателя незаконными. Он находится еще в производстве суда, решение не принято", – заключил Азамат Сергазин.