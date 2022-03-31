Как проходит утилизация фрагментов боеприпасов в Жамбылской области

В Министерстве обороны рассказали, как проходит утилизация фрагментов боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz.

По информации Минобороны, на территории склада инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов боеприпасов на месте. Сжигание проводится в специально оборудованной печи, которая заглублена в землю.

Работы организованы в строгом соблюдении всех норм и требований безопасности. Опасности для местного населения, крестьянских хозяйств нет, отметили в ведомстве.

О плановых работах по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов совместно с местными исполнительными органами было проведено информирование. Местное население заблаговременно оповещено.

Помимо сжигания часть инженерных боеприпасов планируется вывезти и уничтожить на специально оборудованной площадке. Она определена местными властями и находится на безопасном удалении от населенных пунктов и крестьянских хозяйств.

Расстояние до ближайшего крестьянского хозяйства составляет не менее одного-полутора километров.

"Необходимо отметить, что инженерные боеприпасы при взрыве не разлетаются на большие расстояния, а взрываются на месте. При проведении подрывных работ разлета осколков происходить не будет", - заявили в оборонном ведомстве.

В ближайшее время проведение подрывных работ не планируется. Об их начале население будет также заблаговременно оповещено через местные исполнительные органы, добавили в министерстве.