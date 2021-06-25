Сначала стресс, потом свободный разговорный

Известно, что НИШ – это сообщество педагогов, для которых профессия – призвание. У учителя казахского языка и литературы Назым Рашиевой, помимо любви к делу, козырем является опыт. Она больше десяти лет учила ребятишек в селе Аққала Кокпектинского района, помогала им раскрыть способности и таланты. Сегодня, по словам учителя, многие ее выпускники – журналисты, преподаватели, люди творческих профессий.

– В детстве для меня примером была школьная учительница казахского языка, она привила мне любовь к родной речи, – рассказала педагог. – Когда начали открывать Назарбаев школы, появилась мечта. Я смотрела на новое здание и думала: вот бы работать здесь!



В НИШ связи и знакомства не работают. Хочешь устроиться – покажи идеальные знания, удиви вдохновением. Назым, как и другим конкурсантам, пришлось пройти тест, написать серьезное эссе на тему работы с одаренными детьми. Убедить комиссию, в том числе столичных специалистов, что она тот самый педагог, которого здесь ждут. И сегодня, спустя семь лет работы в элитном учебном заведении Усть-Каменогорска, филолог делится своим впечатлением. НИШ – это, образно говоря, улица с двусторонним движением: каждый из педагогов хочет научить детей, но и каждый из школьников стремится к знаниям. Ведь для учащихся НИШ – тоже мечта!



По словам Назым Рашиевой, несмотря на то, что в 7-й класс детей отбирают в результате жесткого конкурса, львиная доля учащихся приходит с низким уровнем государственного языка. У 90% практически отсутствует словарный запас. При этом с первого дня начинают преподавать на казахском не только язык и литературу, но также историю и географию. У детей стрессовая ситуация, у преподавателей тревога – сможет ли класс освоить программу. Ребятишки, по словам педагога, буквально трясутся от страха, боятся получить двойку. В этот момент главное – учительские любовь и поддержка. Чего точно не стоит делать – так это давить на детей, обрывать, тыкать носом в ошибки.

– Никогда не указываю: «Ошибка! Неверно!» Можно обратиться к классу с вопросами: «Кто думает по-другому?», «У кого есть другой ответ?» На первых порах дети в основном работают группой, чтобы не было страха допус­тить ошибку. Всем легче, когда ты знаешь, что не один. Если мы отрабатываем диалоги, стараюсь поставить ребенка, у которого знания послабее, в пару с сильным учеником. Дети вовлекаются в разговор, подтягиваются. В следующий раз такие ученики, как правило, приходят с более высоким уровнем подготовки.



Семиклассники, по словам учителя, поступают в НИШ предельно мотивированными. Все, что требуется от учителя, это предложить ребятам правильные стимулы, дополнительно их заинтересовать. Конечно, проходит немало времени, пока появится результат. Зато когда в 10-м или 12-м классах учащиеся сдают экзамены, и даже сложные задания для них – не проблема, это настоящая награда для учителя. Причем работы проверяют независимые учителя. Оценка, которую поставил педагог, должна найти объек­тивное подтверждение.

У Назым даже во время летних каникул подростки остаются в языковой среде. По ее рекомендации одноклассники созваниваются, общаются, переписываются на казахском языке. Она сама часто тормошит ребят вопросами о том, как они проводят лето, какие книги читают. В ответ ученики присылают звуковые сообщения. Пересказывают, например, произведения Ыбырая Алтынсарина или Абая.



Четыре предложения

Учащиеся школы химико-био­логического направления – будущие аналитики, инженеры, программис­ты, исследователи. Словом, технари. Когда они впервые переступают порог класса, в каждом учителе-гуманитарии сидит тревога: сможет ли он ­увлечь класс? Полюбят ли дети его предмет? У Назым на этот счет масса наработок.

Во-первых, она использует природные способности учеников. Кто-то лучше воспринимает темы на слух, кто-то – зрительно, через чтение. Филолог строит работу так, чтобы задействовать все четыре навыка – речь, чтение, восприятие на слух (аудирование), письмо. Раньше для хорошей оценки достаточно было грамотно написать диктант, но это, по убеждению педагога, нечестно. У нее всегда есть способы, чтобы оценить знания по четырем критериям, то есть объективно. И подростки откликаются на справедливое отношение учителя.



Кроме того, у Назым Рашиевой есть авторская методика төрт сөйлем – четыре предложения, позволяющая школьникам быст­ро пополнить словарный запас. Собственно, ничего сложного, велосипеда никто не изобретал. На примере темы о воде учитель показала, как это работает.

Сначала классу демонстрируют научное видео, дети смотрят, запоминают на слух. Дальше идет чтение текста, из которого школьники могут взять несколько опорных предложений – ар­гументов. Первое предложение – о чем текст. Например, оно может звучать так: «Бұл мәтін су туралы» – «Этот текст про воду». Во втором предложении можно привести какой-нибудь ­аргумент. Скажем, адам 80 пайыз судан тұрады – человек на 80% состоит из воды. Третье предложение – связь научного знания с жизнью. Например, адам күніне кем дегенде бір литр су ішуі керек – человек должен пить не меньше одного литра воды в день. И четвертое – это вывод.



– Ребенок анализирует, делает записи, следом тему «прокачивают» в диалогах, – поясняет Назым. – И только после этого идет письменная работа. У ребят перед глазами конспекты, которые они сделали в ходе просмотра фильма. На парте – текст, предложенный для чтения. Таким образом они учатся говорить и писать. Пусть первое эссе будет всего из 40 слов, но в следующий раз словарный запас станет шире. Ребята напишут уже 80 слов, потом 100. Знаете, как дети радуются! Они чувствуют, что у них получается, что нет ничего невозможного.

Хорошую возможность дает групповая работа при просмотре видео. Один ученик запоминает и записывает первое предложение, другой второе и так далее. В итоге школьники вместе могут выбрать и сформулировать аргументы. Появляется интерес, возникает разговор – чего, собственно, и добивается педагог. Методику төрт сөйлем поддержали также преподаватели географии и истории. И как показало время, она дает реальные результаты.



– Самим детям сложно что-то придумывать, у них нет словарного запаса, – отметила филолог. – Но он пополняется при работе с контентом. У меня в 10-м классе есть ребята из Риддера, три года назад они абсолютно не знали казахского. И вот по этой методике с нуля учились говорить, писать, работать с текстами. Сейчас они свободно владеют государственным языком.

Более того, благодаря сочетанию уроков литературы и музыки в 11–12-м классах учащиеся могут блеснуть литературным казахским. Назым вообще активно использует произведения классиков. Например, при изучении раздела «Адамның сыртқы келбеті және оның мінезі» («Внешний вид человека и его характер») она предлагает рассказ Ыбырая Алтынсарина «Бай баласы мен жарлы баласы» – «Сын бая и сын бедняка». Он емкий, короткий, интересный. Школьники читают самостоятельно, по группам. Разбирают, смотрят мультфильм. Погружаются в литературный стиль.

К разделу «Музыканың тарихы» («История музыки») учитель предлагает произведение «Ақсақ құлан» – «Хромой кулан». Кюй, основанный на казахском предании о сыне Чингисхана Джучи, связывают с именем известного жыршы Кетбуга (Ұлы-Жыршы), это классика.



– Все, что дети прочитали, они используют в своих эссе, – отметила педагог. – Причем если ребенок сошлется на какое-то программное произведение в письменной работе или на устном экзамене, ему сразу выше балл. А это мотивация. Детям надо показывать, что и как надо делать.

