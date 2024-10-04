Как разорвать сети TikTok?

Соответствующий депутатский запрос сенатор Геннадий Шиповских озвучил на пленарном заседании Сената. Он отметил, что эта социальная сеть в нашей стране с каждым днем становится все популярнее. Но депутат призывает задуматься над тем, что некоторые страны стали ограничивать доступ в TikTok. Некоторый контент TikTok, по мнению Шиповских, может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости.

– Кыргызстан запретил данную платформу и предпринял шаги по защите психики своих детей, Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора информации в TikTok и ввели ограничения на данную сеть. В Казахстане также очень важно обратить внимание на кибербезопасность, поскольку защита частных и государственных данных напрямую связана с национальной безопасностью (перевод с казахского языка. – Прим. авт.), – отметил депутат.

Конфиденциальность данных также вызывает серьезную озабоченность сенатора. Он привел пример Канады, которая ввела ограничительные меры для TikTok из-за безопасности данных, и подчеркнул, что ограничения также необходимы для поддержания общественной стабильности, так как распространение дезинформации и провокационного контента в ТikTok, скорее всего, негативно повлияет на социальную стабильность в стране, а широкое распространение дезинформации может вызвать панику и исказить общественное мнение.

Кроме того, социальная сеть несет угрозу здоровью человека как физически, так и морально, считает сенатор.

– В последнее время в ТikTok широко распространились соревнования, проводимые в формате стрима, где проигравший получает различные задания со стороны победителя. Хотя на первый взгляд эти задачи кажутся интересными и занимательными, мы замечаем, что некоторые из них наносят физический и моральный вред здоровью человека, – считает депутат.

Сенатор Шиповских констатировал, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, но до сих пор нет никакого результата.

– Предлагаем рассмотреть механизм блокировки детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии Face ID в случае входа в ТikTok с телефона родителей. В противном случае мы также просили бы заблокировать платформу ТikTok в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровых моральных ценностей граждан, а также снижению распространяю­щихся среди молодежи опас­ных игр и привычек, – отметил сенатор.

В повестке заседания под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева на рассмот­рение сенаторов был представлен закон «О ратификации Соглашения об обмене биологическим материалом». Нормы документа направлены на совершенствование лабораторной диагностики особо опасных заболеваний, а также пополнение национальных коллекций микроорганизмов (штаммов) и защиту территорий государств – участников cоглашения от эпизоотий. Ожидается, что ратификация соглашения позволит объединить усилия государств – участников СНГ по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных и совершенствованию лабораторной диагностики ряда опасных заболеваний.

– Рассмотренное сегодня соглашение призвано усилить эффективность совместных правовых механизмов по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных. В частнос­ти, сторонами преду­смотрены совместные меры по выявлению и пресечению распространения опасных заболеваний. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать укреп­лению сотрудничества в сфере ветеринарии между странами – участницами соглашения, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон.

Отметим, что, согласно положениям документа, при проведении лабораторных исследований био­материала в аккредитованных и референтных лабораториях и центрах будут учитывать эпизоотическую ситуацию и научные интересы сторон. Таким образом, отбор, упаковка и транс­портировка материала будут осуществляться в соответствии с международными стандартами, в том числе рекомендациями Всемирной организации по охране здоровья животных.

В ходе обсуждения документа сенатор Ляззат Калтаева поинтересовалась, сколько сегодня аккредитованных лабораторий, имеющих техничес­кий и кадровый потенциал, отвечающих международным требованиям. Представитель Минсельхоза проинформировал, что в целом по Казахстану работают 27 исследовательских лабораторий, соответствующих международным стандартам, из них две – национальные референтные центры в Астане и Алматы и еще Республиканская ветеринарная лаборатория. Все лаборатории соответствуют меж­дународным стандартам, есть соответствующая материально-техническая база. Что касается повышения квалификации специалистов, то у Казахстана налажено сотрудничество с Россией, в соответствующих структурах по обеспечению зооблагополучия которой проходят обучение казахстанские специалисты.

На заседании сенаторы также по представлению Главы государства избрали членом Верховного суда Дениса Шиппа.