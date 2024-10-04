Как разорвать сети TikTok? Статьи 4 октября 2024 г. 4:00 4 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Сенаторы требуют ограничить социальную сеть TikTok в стране вплоть до полной ее блокировки фото пресс-службы Сената Парламента РК Соответствующий депутатский запрос сенатор Геннадий Шиповских озвучил на пленарном заседании Сената. Он отметил, что эта социальная сеть в нашей стране с каждым днем становится все популярнее. Но депутат призывает задуматься над тем, что некоторые страны стали ограничивать доступ в TikTok. Некоторый контент TikTok, по мнению Шиповских, может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. – Кыргызстан запретил данную платформу и предпринял шаги по защите психики своих детей, Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора информации в TikTok и ввели ограничения на данную сеть. В Казахстане также очень важно обратить внимание на кибербезопасность, поскольку защита частных и государственных данных напрямую связана с национальной безопасностью (перевод с казахского языка. – Прим. авт.), – отметил депутат. Конфиденциальность данных также вызывает серьезную озабоченность сенатора. Он привел пример Канады, которая ввела ограничительные меры для TikTok из-за безопасности данных, и подчеркнул, что ограничения также необходимы для поддержания общественной стабильности, так как распространение дезинформации и провокационного контента в ТikTok, скорее всего, негативно повлияет на социальную стабильность в стране, а широкое распространение дезинформации может вызвать панику и исказить общественное мнение. Кроме того, социальная сеть несет угрозу здоровью человека как физически, так и морально, считает сенатор. – В последнее время в ТikTok широко распространились соревнования, проводимые в формате стрима, где проигравший получает различные задания со стороны победителя. Хотя на первый взгляд эти задачи кажутся интересными и занимательными, мы замечаем, что некоторые из них наносят физический и моральный вред здоровью человека, – считает депутат. Сенатор Шиповских констатировал, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, но до сих пор нет никакого результата. – Предлагаем рассмотреть механизм блокировки детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии Face ID в случае входа в ТikTok с телефона родителей. В противном случае мы также просили бы заблокировать платформу ТikTok в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровых моральных ценностей граждан, а также снижению распространяющихся среди молодежи опасных игр и привычек, – отметил сенатор. В повестке заседания под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева на рассмотрение сенаторов был представлен закон «О ратификации Соглашения об обмене биологическим материалом». Нормы документа направлены на совершенствование лабораторной диагностики особо опасных заболеваний, а также пополнение национальных коллекций микроорганизмов (штаммов) и защиту территорий государств – участников cоглашения от эпизоотий. Ожидается, что ратификация соглашения позволит объединить усилия государств – участников СНГ по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных и совершенствованию лабораторной диагностики ряда опасных заболеваний. – Рассмотренное сегодня соглашение призвано усилить эффективность совместных правовых механизмов по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных. В частности, сторонами предусмотрены совместные меры по выявлению и пресечению распространения опасных заболеваний. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере ветеринарии между странами – участницами соглашения, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон. Отметим, что, согласно положениям документа, при проведении лабораторных исследований биоматериала в аккредитованных и референтных лабораториях и центрах будут учитывать эпизоотическую ситуацию и научные интересы сторон. Таким образом, отбор, упаковка и транспортировка материала будут осуществляться в соответствии с международными стандартами, в том числе рекомендациями Всемирной организации по охране здоровья животных. В ходе обсуждения документа сенатор Ляззат Калтаева поинтересовалась, сколько сегодня аккредитованных лабораторий, имеющих технический и кадровый потенциал, отвечающих международным требованиям. Представитель Минсельхоза проинформировал, что в целом по Казахстану работают 27 исследовательских лабораторий, соответствующих международным стандартам, из них две – национальные референтные центры в Астане и Алматы и еще Республиканская ветеринарная лаборатория. Все лаборатории соответствуют международным стандартам, есть соответствующая материально-техническая база. Что касается повышения квалификации специалистов, то у Казахстана налажено сотрудничество с Россией, в соответствующих структурах по обеспечению зооблагополучия которой проходят обучение казахстанские специалисты. На заседании сенаторы также по представлению Главы государства избрали членом Верховного суда Дениса Шиппа. #Сенат #соцсети #заседание #TikTok