Казахстанцы стали чаще путешествовать по стране

Число внутренних туристов Казахстана достигло 3,5 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
По данным ведомства, согласно официальным статистическим данным, за период с января по июнь 2024 года 3 млн 431 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны.
Количество внутренних туристов увеличилось на 349 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн 082 тыс. в 2023 году).
Города Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 51% всех внутренних туристов.
А также наблюдался рост числа туристов в 14 регионах Казахстана по сравнению с первым полугодием прошлого года.
«Мы видим стабильный рост внутреннего туризма, что подтверждается официальной статистикой. В 2024 году за полгода около 3,5 миллиона туристов посетили различные регионы страны. Этот результат стал возможным благодаря нашей целенаправленной работе по улучшению туристической инфраструктуры и услуг. Мы продолжим прилагать усилия для дальнейшего роста туризма», — заявил председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.