Казахстанцы стали чаще путешествовать по стране

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Число внутренних туристов Казахстана достигло 3,5 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, согласно официальным статистическим данным, за период с января по июнь 2024 года 3 млн 431 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны.

Количество внутренних туристов увеличилось на 349 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн 082 тыс. в 2023 году).

Города Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 51% всех внутренних туристов.

А также наблюдался рост числа туристов в 14 регионах Казахстана по сравнению с первым полугодием прошлого года.

«Мы видим стабильный рост внутреннего туризма, что подтверждается официальной статистикой. В 2024 году за полгода около 3,5 миллиона туристов посетили различные регионы страны. Этот результат стал возможным благодаря нашей целенаправленной работе по улучшению туристической инфраструктуры и услуг. Мы продолжим прилагать усилия для дальнейшего роста туризма», — заявил председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

 

#туризм #туристы #казахстанцы #Минтуризма

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