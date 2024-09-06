Казахстанцы стали чаще путешествовать по стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, согласно официальным статистическим данным, за период с января по июнь 2024 года 3 млн 431 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны.

Количество внутренних туристов увеличилось на 349 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн 082 тыс. в 2023 году).

Города Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 51% всех внутренних туристов.

А также наблюдался рост числа туристов в 14 регионах Казахстана по сравнению с первым полугодием прошлого года.