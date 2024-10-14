«Таза Қазақстан»: еще 130 саженцев деревьев посадили активисты в Актау

Экоакция продолжается в Мангистауской области. Местные жители продолжают приводить в порядок улицы, парки и водоемы

Фото: акимат Мангистауской области

В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» активисты посадили в Актау 130 саженцев деревьев. В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и около 100 сотрудников группы национальной компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Участники экологической акции высадили саженцы ясеня и клена высотой 2 метра в новом парке Актау, расположенном в 40 микрорайоне.

Специально приехавший на экоакцию председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов выразил благодарность участникам, которые внесли свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе и проявили активность в вопросах экологии.

«КазМунайГаз» активно участвует в масштабной экологической акции и вносит вклад в озеленение нашей страны. Сегодня сотрудники группы компаний КМГ одновременно посадили более 10 тысяч деревьев в разных уголках страны», – отметил он.

В областном акимате отметили, что в рамках акции «Таза Қазақстан» в Мангистауской области высадили порядка 15 тысяч деревьев.