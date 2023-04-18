Как решить проблемы службы в армии, обсудили в Сенате

О том, что делают госорганы для решения проблем казахстанцев, обозначенных в депутатских запросах сенаторов, сегодня говорили в Сенате. Руководство Министерств и ведомств, ответственных за вопросы охраны жизни и здоровья военнослужащих держали отчет перед депутатами Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

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Напомним, что ранее сенаторами был сделан депутатский запрос, в котором был описан ряд болезненных вопросов этой сферы. Поднятые сенаторами проблемные вопросы касались цифровизации процессов постановки на воинский учет и снятия с него, дефицита психологов, низкий уровень оснащения призывных пунктов и необходимости повышения заработной платы военнослужащим сержантского и рядового состава Вооруженных Сил.

«Как видно, проблема носит комплексный характер, решение которой требует более широкого принятия организационных мер, повышения воинской дисциплины, качества отбора призывников и военнослужащих в целом. Необходимо усилить работу по пропаганде позитивного имиджа казахстанского военнослужащего как защитника Отечества. Гражданам, отбывшим воинский долг, важно обеспечить социальные гарантии и льготы, перспективы трудоустройства», - отметил председатель Комитета Аскар Шакиров.

Во встрече приняли участие Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев, а также представители других заинтересованных государственных органов.

Представители Минобороны рассказали сенаторам о мерах, которые предпринимаются ими для улучшения ситуации в отрасли, а также о ходе реализации межведомственной программы «Береги жизнь». Эта программа определяет цели, задачи, принципы и направления профилактики безвозвратных потерь в воинской среде и выступает основанием для разработки внутриведомственных планов.

В свою очередь сенаторы отметили важность принятия незамедлительных и эффективных мер для дальнейшего улучшения ситуации в рядах армии.