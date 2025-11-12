Salyq.AI помогает казахстанцам разобраться в налогах

Налоги
146

С нового года Казахстан вступит в новую налоговую реальность, документ уже утвержден, но пока никто не знает, как им пользоваться, и здесь на помощь приходит отечественный искусственный интеллект на сайте www.salyq.ai.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он протестировал нормы, статьи, положения и готов работать 24/7, как личный налоговый консультант в Вашем смартфоне.

Разработчики объясняют, что цифровой консультант обучен на текущем Налоговом кодексе, и теперь адаптируется под новые статьи, чтобы каждый, вне зависимости от возраста или статуса, узнал, какие изменения ждут казахстанцев.

«Мы хотим защитить граждан и бизнес заранее, чтобы каждый знал, как изменятся их налоговые обязанности. www.salyq.ai помогает разобраться в новых правилах до того, как они вступят в силу», — рассказали основатели проекта.

Изменения затронут как физических лиц (в части доходов, аренды, переводов), так и малый и средний бизнес (от онлайн-платежей до криптоопераций)

Salyq.AI — это личный бухгалтер, который знает наизусть Налоговый кодекс, сопоставляет его с профилем своего пользователя, подсказывает, как заполнять декларацию по форме 250 и форме 270, рассчитывает точную сумму налога и объясняет, какие вычеты доступны.

Можно задать любой вопрос и получить ответ. Он стал рабочим инструментом для новичков и профессиональных бухгалтеров.

«Просмотрел сервис, Вы знаете самое интересное - это диалоговый формат, просто и понятно, радует, что отечественный бизнес строит мост для между правительственными нормами и простыми людьми, а также МСБ. Сегодня это крайне важно, ведь за масштабными изменением норм и процедур всегда следует наказание, а платить штрафы никто не любит, это актуальное и интересное решение проблемы. И это не альтернатива бухгалтерам, а инструмент, который экономит время и снижает риски», -  сообщил экономист, член палаты профессиональных бухгалтеров Казахстана Ануар Нуртазин.

По данным команды разработчиков, сайт www.salyq.ai активно используют:
- физические лица, сдающие жильё или получающие доходы из-за рубежа;
- самозанятые и фрилансеры;
- владельцы небольших компаний без штатного бухгалтера;
- бухгалтеры — от начинающих до опытных специалистов, которые хотят экономить время на поиске норм и сверке кейсов.

#налоги #сайт помощник

Популярное

Все
Молодежь созидает будущее
Все строго по правилам
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
На счету уже 18 медалей!
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Лучший киберспортсмен планеты
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
Комедия страстей
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
По данным АТР
Юные патриоты приняли присягу
Живая связь времен
Состязались юные таланты
Маленькие шаги для больших достижений
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
У школы – новоселье!
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Почти 120 млрд тенге получил бюджет Казахстана по «налогу н…
Казахстанцы смогут лечиться и получать лекарства без перепл…
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения …
От карательной к партнерской модели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]