С нового года Казахстан вступит в новую налоговую реальность, документ уже утвержден, но пока никто не знает, как им пользоваться, и здесь на помощь приходит отечественный искусственный интеллект на сайте www.salyq.ai.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он протестировал нормы, статьи, положения и готов работать 24/7, как личный налоговый консультант в Вашем смартфоне.

Разработчики объясняют, что цифровой консультант обучен на текущем Налоговом кодексе, и теперь адаптируется под новые статьи, чтобы каждый, вне зависимости от возраста или статуса, узнал, какие изменения ждут казахстанцев.

«Мы хотим защитить граждан и бизнес заранее, чтобы каждый знал, как изменятся их налоговые обязанности. www.salyq.ai помогает разобраться в новых правилах до того, как они вступят в силу», — рассказали основатели проекта.

Изменения затронут как физических лиц (в части доходов, аренды, переводов), так и малый и средний бизнес (от онлайн-платежей до криптоопераций)

Salyq.AI — это личный бухгалтер, который знает наизусть Налоговый кодекс, сопоставляет его с профилем своего пользователя, подсказывает, как заполнять декларацию по форме 250 и форме 270, рассчитывает точную сумму налога и объясняет, какие вычеты доступны.

Можно задать любой вопрос и получить ответ. Он стал рабочим инструментом для новичков и профессиональных бухгалтеров.

«Просмотрел сервис, Вы знаете самое интересное - это диалоговый формат, просто и понятно, радует, что отечественный бизнес строит мост для между правительственными нормами и простыми людьми, а также МСБ. Сегодня это крайне важно, ведь за масштабными изменением норм и процедур всегда следует наказание, а платить штрафы никто не любит, это актуальное и интересное решение проблемы. И это не альтернатива бухгалтерам, а инструмент, который экономит время и снижает риски», - сообщил экономист, член палаты профессиональных бухгалтеров Казахстана Ануар Нуртазин.

По данным команды разработчиков, сайт www.salyq.ai активно используют:

- физические лица, сдающие жильё или получающие доходы из-за рубежа;

- самозанятые и фрилансеры;

- владельцы небольших компаний без штатного бухгалтера;

- бухгалтеры — от начинающих до опытных специалистов, которые хотят экономить время на поиске норм и сверке кейсов.