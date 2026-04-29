Срок признания дохода нерезидентов предлагают смягчить для долгосрочных проектов

На заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены сроки и условия признания доходов нерезидентов Казахстана в виде обязательств по полученным авансам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, в новом Налоговом кодексе (подпункт 5 пункта 1 статьи 679) срок признания такого дохода сокращен с 24 до 12 месяцев. Теперь доход признается вне зависимости от наличия международного договора и срока действия контракта, если обязательства не исполнены нерезидентом в течение 12 месяцев с даты выплаты аванса либо на дату ликвидации лица, выплатившего аванс.

Наиболее чувствительной норма является для капиталоемких и длительных проектов, в том числе в нефтехимии и производстве компонентов топлива стандарта К-5/Евро-5, где сроки реализации превышают 12 месяцев.

В ходе обсуждения налоговые органы указали на риски злоупотреблений при увеличении сроков. По итогам принято решение внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность увеличения срока признания доходов нерезидентов в виде исключения для инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты, а также для авиакомпаний, приобретающих воздушные суда. Необходимость применения таких исключений будет подтверждаться заключением профильного отраслевого министерства.