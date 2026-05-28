В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства

Мажилис принял во втором чтении Закон «О кредитной рейтинговой деятельности» и сопутствующие поправки, направленные на формирование правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности, защиту прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также обеспечение прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Законом устанавливаются основные принципы рейтинговой деятельности, включая требования к прозрачности, качеству рейтингов, предотвращению конфликтов интересов и конфиденциальности информации. Также определяются требования к деятельности кредитных рейтинговых агентств, их капиталу, методологиям оценки и порядку признания международных и иностранных рейтинговых агентств.

Поправками закрепляется добровольный характер получения кредитных рейтингов, а также вводится обязанность юридических лиц с государственным участием иметь кредитный рейтинг. Кроме того, для казахстанских рейтинговых агентств вводится требование о наличии уставного капитала, а также предоставляется возможность получать информацию из государственных баз данных для осуществления рейтинговой деятельности.

Документом также определяется порядок присвоения незапрошенных и непубличных рейтингов, в том числе без согласия рейтингуемого лица.

Одновременно сопутствующим законом расширяются полномочия уполномоченного органа по регулированию и надзору за деятельностью рейтинговых агентств, а банкам и страховым организациям предоставляется возможность инвестировать в капитал кредитных рейтинговых агентств.

В апреле сообщалось, что в Казахстане создадут национальное рейтинговое агентство.