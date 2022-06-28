От трех дней до пяти минут сократили получение популярной госуслуги в Казахстане

Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с Отбасы банком внедрила проект по снятию залога с имущества при помощи технологии blockchain, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Часто при получении кредита в банке казахстанцы берут его под залог своего имущества. После того, как кредит погашается, обязательно нужно снять право залога.

«Раньше данная услуга оказывалась только офлайн в ЦОНах. Клиент сначала брал справки в банке, а затем обращался в центры обслуживания населения. Срок оказания услуги занимал три рабочих дня. Сейчас благодаря проекту процесс упрощен – больше не нужно собирать документы и относить их в ЦОН. Все делается онлайн, а право залога снимается за пять минут!» – поделились хорошими новости в Правительстве для граждан.

Отметим, что услуга по прекращению залога на имущество – одна из самых популярных среди казахстанцев. За пять месяцев было снято 126 523 залога БВУ. В ближайшее время воспользоваться услугой смогут и клиенты других банков.

Добавим, что это не первый совместный проект госкорпорации с банками и применением технологии blockchain. Осенью 2021 года была запущена «Цифровая ипотека», а в начале июня 2022 года появилась возможность оформить арендное жилье онлайн.