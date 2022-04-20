Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы

Проект реконструкции прибрежной зоны озера Сайран обсудили проектировщики и архитекторы-урбанисты с депутатами маслихата, общественными активистами и рядовыми горожанами, чтобы учесть все пожелания и потребности жителей мегаполиса.

Берег левый, берег правый

Инициатором подобного форма­та работы выступил заказчик проекта – управление «зеленой» экономики акимата города. По словам главы управления Натальи Ливинской, совместное с жителями и заинтересованными сторонами проектирование общественных пространств – новая практика, повсеместно внедряемая в городе. Площадь будущего благоустройства сос­тавляет 42 гектара.

Представитель акимата отметила, что полтора года на этой территории осуществляется еще два параллельных проекта. Впервые за 50 лет проведено техническое обследование дамбы под улицей Толе-би. Начались работы по укреплению дна, предус­мотрена его очистка от ила и прочих наносов.

– Для нас важно услышать пожелания горожан и внести их в проект, после чего предстоит еще несколько обсуждений. Все предложения будут отработаны с точки зрения технических возможностей. На первом этапе нам необходимо создать эскиз будущего проекта, – пояснила Наталья Ливинская перед тем, как совместно с участниками обсуждения проекта обойти территорию озера Сайран.

Депутаты маслихата Алтынай Кобеева и Нурсултан Шоканов также сообщили, что это не первая встреча с местными жителями. Ранее совместно с общественностью обсуждена работа спортивных секций на озере Сайран, вопросы безопасности и криминогенной ситуации. Граж­дане неоднократно обращали внимание сотрудников полиции на тот факт, что здесь, в районе озера, неоднократно выявлялись закладки наркотических средств. Вопрос по пресечению этой дея­тельности стоит на контроле департамента полиции.

– Озеро Сайран – рекреационная зона, имеющая большое экологическое значение для жителей данного района Алматы. Поэтому реконструкция этого уголка городского ландшафта требует тщательного и осмысленного подхода. Сложность управления общественным пространством заключается в том, что оно находится на стыке двух районов, и каждый из них отвечает за свой берег, – подчеркнули представители местного представительного органа.

Глазами горожан

Более трех часов участники встречи исследовали территорию вокруг озера Сайран, увидели все проблемные участки. Проек­тировщикам удалось собрать ценную информацию о том, что для местных жителей представляется важным сохранить уникальную экосистему озера, где обитают фазаны, утки и цапли.

На следующий день участники обсуждения встретились на площадке Q-lab Алматы, где, объединившись в группы, попытались сформировать коллективное видение развития территории.

Подводя итоги этой работы, архитектор-урбанист Назерке Мундаханова отметила, что все результаты обсуждений нашли отражение в задании на проектирование и будут учтены при разработке эскизного и рабочего проектов. Для проектировщиков это новый формат работы и хороший опыт, хотя вначале они опасались такого сотрудничества.

В ходе двухдневного общения архитекторы поняли, что не надо придумывать какие-то модерновые градостроительные идеи. Оказалось, людям не нужны вычурные излишества, им важнее сохранить уголок для прогулок и отдыха.

– Озеро Сайран представляет собой природную зону. Мы разделяем мнение горожан, что необходимо обеспечить баланс между природой и урбанистикой, сохранить существующую флору и фауну, при этом создать благоприятные условия для всех. Надеемся, водоем станет местом притяжения для горожан, и каждый человек будет бережно относиться к этому месту отдыха, – сказала Назерке Мундаханова.

Говоря об этапах предстоящей работы, архитектор-урбанист отметила, что после проектировочного задания будет создан предэскизный проект, который предстоит обсудить с горожанами и одобрить. После чего появится финальный эскиз, начнется разработка проектно-сметной документации, состоится экологическая экспертиза. А там уж не за горами и сама реализация.

Огромный плюс

Активист и старожил района Роман Панов считает, что вовлечение граждан и желание услышать их мнение на стадии проектирования – огромный плюс в реализации проекта. Пожелания общественника прос­ты – сохранение и улучшение парковой зоны, забота о диких уголках природы. Различные зоны активности в виде спортивных и детских площадок должны быть распределены равномерно, то есть всего должно быть в меру. Также необходимо, по его мнению, уделить больше внимания очистке озера.

Более последовательная позиция у другого гражданского активиста Рауана Имангалиева, который одним из первых поднял проблему чистоты и благоустройст­ва этой территории в социальных сетях и привлек внимание к ней сотрудников Алмалинского районного акимата. Были решены текущие проблемы: замена ламп освещения, санитарная обрезка деревьев, а также установка дополнительных урн и скамеек. Активист утверждает, что реконструкцию на Сайране горожане ждут больше 10 лет.

– Для решения проблем Сайрана мне пришлось обратиться к депутату маслихата Алтынай Кобеевой, и, думаю, что благодаря ее депутатскому запросу в управление «зеленой» экономики к участию в проекте привлекли общественность. Надеемся, наши пожелания и предпочтения будут учтены. По сути, Сайран – уникальная природная зона со сформировавшейся флорой и фауной. Для нас очень важно сохранение и преумножение здесь растений, чтобы было больше птиц и животных. Необходима зона для выгула собак. Самый важный вопрос – система полива, без нее невозможна дальнейшая высадка деревьев. Надеемся, из озера и его окрестностей не сделают заурядный парк развлечений, и оно останется общественным пространством, притягательным для людей всех возрастов, – высказал пожелание экологический активист.