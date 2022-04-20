Общество Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы 20 апреля 2022 г. 2:00 Айгуль Турысбекова, Алматы Проект реконструкции прибрежной зоны озера Сайран обсудили проектировщики и архитекторы-урбанисты с депутатами маслихата, общественными активистами и рядовыми горожанами, чтобы учесть все пожелания и потребности жителей мегаполиса. Берег левый, берег правый Инициатором подобного формата работы выступил заказчик проекта – управление «зеленой» экономики акимата города. По словам главы управления Натальи Ливинской, совместное с жителями и заинтересованными сторонами проектирование общественных пространств – новая практика, повсеместно внедряемая в городе. Площадь будущего благоустройства составляет 42 гектара. Представитель акимата отметила, что полтора года на этой территории осуществляется еще два параллельных проекта. Впервые за 50 лет проведено техническое обследование дамбы под улицей Толе-би. Начались работы по укреплению дна, предусмотрена его очистка от ила и прочих наносов. – Для нас важно услышать пожелания горожан и внести их в проект, после чего предстоит еще несколько обсуждений. Все предложения будут отработаны с точки зрения технических возможностей. На первом этапе нам необходимо создать эскиз будущего проекта, – пояснила Наталья Ливинская перед тем, как совместно с участниками обсуждения проекта обойти территорию озера Сайран. Депутаты маслихата Алтынай Кобеева и Нурсултан Шоканов также сообщили, что это не первая встреча с местными жителями. Ранее совместно с общественностью обсуждена работа спортивных секций на озере Сайран, вопросы безопасности и криминогенной ситуации. Граждане неоднократно обращали внимание сотрудников полиции на тот факт, что здесь, в районе озера, неоднократно выявлялись закладки наркотических средств. Вопрос по пресечению этой деятельности стоит на контроле департамента полиции. – Озеро Сайран – рекреационная зона, имеющая большое экологическое значение для жителей данного района Алматы. Поэтому реконструкция этого уголка городского ландшафта требует тщательного и осмысленного подхода. Сложность управления общественным пространством заключается в том, что оно находится на стыке двух районов, и каждый из них отвечает за свой берег, – подчеркнули представители местного представительного органа. Глазами горожан Более трех часов участники встречи исследовали территорию вокруг озера Сайран, увидели все проблемные участки. Проектировщикам удалось собрать ценную информацию о том, что для местных жителей представляется важным сохранить уникальную экосистему озера, где обитают фазаны, утки и цапли. На следующий день участники обсуждения встретились на площадке Q-lab Алматы, где, объединившись в группы, попытались сформировать коллективное видение развития территории. Подводя итоги этой работы, архитектор-урбанист Назерке Мундаханова отметила, что все результаты обсуждений нашли отражение в задании на проектирование и будут учтены при разработке эскизного и рабочего проектов. Для проектировщиков это новый формат работы и хороший опыт, хотя вначале они опасались такого сотрудничества. В ходе двухдневного общения архитекторы поняли, что не надо придумывать какие-то модерновые градостроительные идеи. Оказалось, людям не нужны вычурные излишества, им важнее сохранить уголок для прогулок и отдыха. – Озеро Сайран представляет собой природную зону. Мы разделяем мнение горожан, что необходимо обеспечить баланс между природой и урбанистикой, сохранить существующую флору и фауну, при этом создать благоприятные условия для всех. Надеемся, водоем станет местом притяжения для горожан, и каждый человек будет бережно относиться к этому месту отдыха, – сказала Назерке Мундаханова. Говоря об этапах предстоящей работы, архитектор-урбанист отметила, что после проектировочного задания будет создан предэскизный проект, который предстоит обсудить с горожанами и одобрить. После чего появится финальный эскиз, начнется разработка проектно-сметной документации, состоится экологическая экспертиза. А там уж не за горами и сама реализация. Огромный плюс Активист и старожил района Роман Панов считает, что вовлечение граждан и желание услышать их мнение на стадии проектирования – огромный плюс в реализации проекта. Пожелания общественника просты – сохранение и улучшение парковой зоны, забота о диких уголках природы. Различные зоны активности в виде спортивных и детских площадок должны быть распределены равномерно, то есть всего должно быть в меру. Также необходимо, по его мнению, уделить больше внимания очистке озера. Более последовательная позиция у другого гражданского активиста Рауана Имангалиева, который одним из первых поднял проблему чистоты и благоустройства этой территории в социальных сетях и привлек внимание к ней сотрудников Алмалинского районного акимата. Были решены текущие проблемы: замена ламп освещения, санитарная обрезка деревьев, а также установка дополнительных урн и скамеек. Активист утверждает, что реконструкцию на Сайране горожане ждут больше 10 лет. – Для решения проблем Сайрана мне пришлось обратиться к депутату маслихата Алтынай Кобеевой, и, думаю, что благодаря ее депутатскому запросу в управление «зеленой» экономики к участию в проекте привлекли общественность. Надеемся, наши пожелания и предпочтения будут учтены. По сути, Сайран – уникальная природная зона со сформировавшейся флорой и фауной. Для нас очень важно сохранение и преумножение здесь растений, чтобы было больше птиц и животных. Необходима зона для выгула собак. Самый важный вопрос – система полива, без нее невозможна дальнейшая высадка деревьев. Надеемся, из озера и его окрестностей не сделают заурядный парк развлечений, и оно останется общественным пространством, притягательным для людей всех возрастов, – высказал пожелание экологический активист.