Как тушат с воздуха горящий лес в Абайской области – МЧС показало работу авиаторов

Более 60 авиаторов Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана тушат пожар в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Скриншот с видео МЧС РК

В их числе – 11 экипажей опытных специалистов летной службы, 33 работника инженерно-авиационной службы по сопровождению и выполнению технического обслуживания на воздушных судах, специалисты материально-технического оснащения и снабжения, директора региональных подразделений.

Как рассказали в министерстве, работа авиаторов начинается с подъема в раннее утро – в 04:00 и продолжается до 23:00, а иногда и дольше.

«Одним из наиболее важных элементов применения авиации в тушении лесного пожара в Абайской области является непосредственное тушение оснащенными водосливными устройствами (ВСУ) на внешней подвеске. Водосливные устройства способны производить забор до 5 тонн воды за 10-15 секунд и сливать в течение 6 секунд, что очень эффективно на огромных территориях при возгорании лесной местности.

Преимуществами использования вертолетов при тушении лесных пожаров являются их оперативность в доставке воды к очагу возгорания (максимальная скорость – до 250 км/час), высокая эффективность сброса большого количества воды, высокая проходимость, оптимальный обзор и возможность маневрирования», – поделились в ведомстве.

Всего с начала пожара в Абайской области вертолеты осуществили 2 100 сбросов воды объемом более 6 тысяч тонн.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, сейчас тушение с земли и воздуха продолжается на четырех участках: в селе Поднебесное, поселке Шульбинск, селе Жерновка и Каштакском лесничестве.

Прямой угрозы населенным пунктам нет. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Из средств фонда «Қазақстан халқына» им будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.