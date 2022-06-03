Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана

Самое большое полотнище Государственного флага Казахстана требует тщательного ухода. Из-за резкоконтинентального климата столицы его состояние круглосуточно контролируется сотрудниками подрядной организации. Ведь дождь, солнце и сильный ветер могут нанести вред одному из главных символов суверенитета.

Самый большой флаг Казах­стана был установлен в 2009 году около этномемориального комп­лекса «Атамекен», на месте Мемориала жертвам политических репрессий, который до этого был перенесен в аул Акмол неподалеку от столицы. В том же году близлежащая к флагштоку территория получила название Площадь государственных символов. Здесь проходят принятие присяги военнослужащими, вручение им новых званий, а также празднования Дня государственных символов страны.

– По плану полотнище меняется два раза в месяц, – говорит главный специалист производственно-технического отдела аппарата акима района Есиль города Нур-Султана Фархад Мойынов. – К тому же эксплуатация флага проводится в четком соответствии с погодными условиями. Его полотнище весит 90 килограммов, во время дождя или снегопада, при намокании или оледенении этот вес увеличивается, и тогда флаг может повредиться или попросту сорваться. Поэтому во время осадков мы приспускаем флаг. Технический регламент предполагает, что его нельзя эксплуатировать также при усилении ветра более 9 метров в секунду.

Однако сразу же после того, как погода налаживается, государственный символ возвращается на пик флагштока. Ведь спущенным он может находиться только в дни государственного траура. Менять полотнище по тем же причинам сотрудникам подрядной организации тоже нужно максимально быстро. Эта процедура занимает 6–7 минут, максимум 10. Справляются с ней 3–4 человека.

– У нас всегда имеется запас­ное полотнище, потому что Государственный флаг должен всегда быть в идеальном состоянии. Закупается полотно у отечественной компании, имеющей лицензию на производство государственных символов по очень жестким техническим рег­ламентам, которые исключают различные трактовки по цвету, содержанию и качеству, – пояс­няет Фархад Мойынов.

Единство и благополучие

Термин «флаг» происходит от нидерландского слова vlag, что означает прикрепленное к древку или шнуру полотнище установленных размеров и цветов, обычно с изображением на нем герба или эмблемы. С древних времен флаг выполнял функции объединения народа страны и его идентификации с определенным государственным образованием.

Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.

Символ суверенитета представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым парит орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине – 1:2.

В традициях геральдики каждый цвет символизирует определенное понятие. Так, небесно-голубой – это честность, верность и безупречность. Кроме того, этот цвет имеет глубокое символичес­кое значение в тюркской культуре, ведь древние тюрки всегда почитали небо своим богом-отцом, а их небесно-голубое знамя символизировало преданность отцу-прародителю. На государственном флаге Казахстана он символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны.

Исходя из геральдических канонов, солнце символизирует богатство и изобилие, жизнь и энергию. Поэтому лучи солнца на флаге страны имеют форму зерна – символа достатка и благополучия. Изображение солнца в государственной атрибутике Казахстана подтверждает его приверженность общечеловеческим ценностям и свидетельствует о том, что новое молодое государство полно жизнеутверждающей энергии и открыто всему миру для партнерства и сотрудничества.

Образ орла, или беркута, является одним из главных геральдических атрибутов, издавна применяемых в гербах и флагах многих народов. Он обычно воспринимается как символ власти, прозорливости и великодушия. Парящий под солнцем беркут олицетворяет собой силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему. Особое место занимает образ беркута в мировоззрении евразийских кочевников. Он ассоциируется у них с такими понятиями, как свобода и верность, чувство достоинства и мужество, мощь и чистота помыслов. Стилизованный силуэт золотого беркута отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации.

Важный элемент государственного флага – расположенная у его древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Казахский орнамент – одна из форм специфического художественного восприятия мира в строгом соответствии с эстетическими вкусами народа. Представляющий собой гармонию различных форм и линий, он является выразительным средством раскрытия внутреннего мира народа. Национальный орнамент вдоль древка символизирует культуру и традиции народа Казахстана.

Из любой точки города

Размер самого большого флага Республики Казахстан – 15 на 30 метров. Общая площадь полотнища составляет 450 квадратных метров. Он возвышается над городом на высоте 111 метров, что позволяет видеть его из любой точки столицы. По величине флаг занимает девятое место в мире.

В 2014 году в Караганде появился второй по величине в стране флагшток высотой 91 метр. Цифра эта выбрана не случайно: именно в 1991 году Казахстан объявил о своей независимости. Размер этого флага составляет 10 на 20 метров.

Ну а самый большой флаг в мире изготовили в румынском селе Клинчени недалеко от столицы страны. Данный факт уже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Длина и ширина флага составили 349 метров и 227 метров соответственно. Разворачивали флаг около 200 человек в течение нескольких часов. Для защиты от ветра по углам флага полотнище зафиксировали мешками с песком.

В 2007 году в бакинском поселке Баилово заложили фун­дамент площади государственного флага Азербайджана. Это место поз­воляет видеть флаг из любой точки в Баку. Высота флагштока составила 162 метра, ширина и длина полотнища – 35 и 70 мет­ров соответственно.

Соревнование между странами продолжилось в 2011 году, когда в Душанбе открыли высочайший флагшток высотой 165 метров, что является последним на сегодняшний день мировым рекордом. На нем вывешен государственный флаг с длиной полотнища 60 метров и высотой 30 метров.

Самые высокие флагштоки установлены также в Абу-Даби (123 м), Аммане (126,8 м), Ашхабаде (133 м), Джидде (170 м).