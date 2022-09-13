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Общество
Как в Казахстане борются с отмыванием денег, проверят международные эксперты

Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки Республики Казахстан к выездной миссии Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на предмет соответствия национальной «антиотмывочной» системы рекомендациям ФАТФ, сообщает Kazpravda.kz.

В заседании приняли участие порядка 20-ти представителей государственных, правоохранительных и специальных органов-участников системы ПОД/ФТ, а также эксперты-оценщики ЕАГ из России, Беларуси, Узбекистана и Великого Герцогства Люксембург.

Исполнительный секретарь ЕАГ Тетеруков С.А. подчеркнул важную роль Казахстана в Евразийском регионе, как ответственного участника глобальной системы ПОД/ФТ. 

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сулейменов Т.М., в свою очередь, отметил о важности Взаимной оценки для страны. Он подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание всем инициативам ЕАГ на пути обеспечения региональной безопасности.

Также, с докладом выступили председатель АФМ Элиманов Ж.К., заместитель Генерального прокурора Байжанов У.С. и управляющий МФЦА Келимбетов К.Н.

Председатель АФМ Элиманов Ж.К. отметил, что с момента завершения предыдущей Взаимной оценки в Казахстане реализован ряд реформ по совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы. Проведена масштабная работа по имплементации рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство. С 2021 года дважды внесены поправки в базовый закон. В целом, изменениям подверглись 3 кодекса, 13 законодательных и порядка 20 подзаконных актов.

Внедрение риск-ориентированного подхода позволило направить работу всех участников антиотмывочной системы на результат.
Созданы условия для формирования адекватного регуляторного режима, развития добропорядочности субъектов финмониторинга, обеспечения прозрачности их деятельности.

На протяжении трех недель эксперты ЕАГ встретятся с участниками «антиотмывочной» системы для оценки принимаемых ими мер по выявлению угроз и уязвимостей в сфере ОД/ФТ, а также их устранению.

Результаты Взаимной оценки будут иметь большое влияние на инвестиционный климат страны, а также дальнейшее формирование и развитие системы ПОД/ФТ.

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