"Как всегда Минэкономики обвиняют" – Куантыров о задержке запрета вейпов

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«Как всегда Минэкономики обвиняют. Есть анализ регуляторного воздействия (АРВ). Это процесс, когда то или иное регулирование должно пройти данный процесс, чтоб мы не ущемляли интересы бизнеса. Каждый уполномоченный орган, который разрабатывает тот или иной законопроект, должен пройти анализ регуляторного воздействия.

К сожалению, Минздрав уже полгода не может его пройти. Мы им несколько раз возвращали на доработку, потому что они делают не в соответствии с правилами АРВ. Мы же должны думать еще и о малом и среднем бизнесе. Когда Минздрав правильно всё сделает, тогда мы готовы пойти на это. Лично я поддерживаю запрет вейпов. Хотя, наверное, это не панацея. Нужно отработать и какие-то регулирующие меры. Просто так запретить – это неправильно. Но в целом мы готовы пойти на это», – ответил министр журналистам в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что Министерство здравоохранения должно обосновать свое намерение о запрете.

«Нужно уполномоченному органу правильно провести все процедуры, чтобы не было нарушений. Они должны обосновать, почему запрет вейпов нужен, и даже если он навредит интересам бизнеса, то какие выгоды будут на чаше весов больше, чем потери», – сказал Куантыров.