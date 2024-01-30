Как выбрать спортивные секции для детей в Астане
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Распределение мест в спортивные секции столицы состоится 31 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Как уточняет городская администрация, на портале damubala.kz 31 января проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы.
- Операторы по государственному спортивному заказу Астаны уведомляют, что 31 января в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1680) на портале damubala.kz в автоматическом режиме согласно сформированной очереди, - говорится в информации.