Как выбрать спортивные секции для детей в Астане

Распределение мест в спортивные секции столицы состоится 31 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняет городская администрация, на портале damubala.kz 31 января проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы.