Как выбрать спортивные секции для детей в Астане

Общество, Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Распределение мест в спортивные секции столицы состоится 31 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняет городская администрация, на портале damubala.kz 31 января проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы. 

- Операторы по государственному спортивному заказу Астаны уведомляют, что 31 января в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1680) на портале damubala.kz в автоматическом режиме согласно сформированной очереди, - говорится в информации.

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