Как выполняются обращения граждан Мажилис 2 декабря 2025 г. 7:40 9 Ербол Тишкамбаев Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Депутаты заслушают информацию заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их поездок в регионы. Для обсуждения во втором чтении вносится проект Цифрового кодекса, разработанный парламентариями во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». Документ направлен на регулирование отношений в цифровой среде и призван обеспечить превращение Казахстана в полноценную цифровую страну в ближайшие три года. В ходе работы над проектом депутаты дополнительно внесли 62 статьи. В новый кодекс перенесены положения закона об электронном документе и электронной цифровой подписи, а также часть норм закона об информатизации. В последующем эти законы будут признаны утратившими силу. Также депутаты обсудят Рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС, подписанное 4 сентября 2024 года в Астане. Соглашение предусматривает содействие финансированию инвестиционных проектов. Кроме того, депутатам предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту, касающемуся Договора о союзнических отношениях с Республикой Таджикистан. #мажилис #заседание #повестка