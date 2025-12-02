Депутаты заслушают информацию заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их поездок в регионы.

Для обсуждения во втором чтении вносится проект Цифрового кодекса, разработанный парламентариями во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». Документ направлен на регулирование отношений в цифровой среде и призван обеспечить превращение Казахстана в полноценную цифровую страну в ближайшие три года.

В ходе работы над проектом депутаты дополнительно внесли 62 статьи. В новый кодекс перенесены положения закона об электронном документе и электронной цифро­вой подписи, а также часть норм закона об информатизации. В последующем эти законы будут признаны утратившими силу.

Также депутаты обсудят Рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС, подписанное 4 сентября 2024 года в Астане. Соглашение предусматривает содействие финансированию инвестиционных проектов.

Кроме того, депутатам предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту, касающемуся Договора о союзнических отношениях с Республикой Таджикистан.