Как выполняются обращения граждан

Мажилис
9
Ербол Тишкамбаев

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоя­щего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты заслушают информацию заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их поездок в регионы.

Для обсуждения во втором чтении вносится проект Цифрового кодекса, разработанный парламентариями во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». Документ направлен на регулирование отношений в цифровой среде и призван обеспечить превращение Казахстана в полноценную цифровую страну в ближайшие три года.

В ходе работы над проектом депутаты дополнительно внесли 62 статьи. В новый кодекс перенесены положения закона об электронном документе и электронной цифро­вой подписи, а также часть норм закона об информатизации. В последующем эти законы будут признаны утратившими силу.

Также депутаты обсудят Рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС, подписанное 4 сентября 2024 года в Астане. Соглашение предусматривает содействие финансированию инвестиционных проектов.

Кроме того, депутатам предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту, касающемуся Договора о союзнических отношениях с Республикой Таджикистан.

#мажилис #заседание #повестка

Популярное

Все
Серебряная награда из Египта
Талантливы во всем
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
Нужно решать реальные производственные задачи
«Семей» сохраняет лидерство
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
На защите семьи
Осваивать новые технологии
Не просто сельские этюды
Жизнь на высоте
Учить сердцем
Покоряя музыкальный Олимп
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
Властелин механических «сердец»
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Мультипликативный эффект кооперации
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сделать работу сельских акимов эффективной
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Формируется новая политическая культура
О качестве и количестве военных кафедр
Кошанов и Хаубнер обменялись мнениями по усилению совместно…
Энергетики продаются как обычные напитки: депутат обратился…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]