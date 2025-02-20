Как зарегистрировать мопед, разъяснили в МВД

На сегодня в Казахстане зарегистрировано уже 2 542 мопеда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел РК разъяснили порядок регистрации мопедов, сообщает Kazpravda.kz

Начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, что для регистрации мопедов необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства. Предъявить документы, удостоверяющие личность, можно в электронном виде, предоставить технический документ или сведения о технических характеристиках мопеда. Потом заполнить заявление, провести осмотр мопеда и оплатить государственные пошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП) и госномер (1,4 МРП).

- Как зарегистрировать мопед, если нет никаких документов?

- В случае отсутствия VIN-кода либо невозможности установления года выпуска, он будет присваиваться после осмотра. При этом годом выпуска будет считаться год проведения осмотра мопеда.

- В каком порядке будут выдаваться ГРНЗ для мопедов?

- Выдача государственного номерного знака для мопедов осуществляется согласно действующему порядку, то есть система автоматически выбирает номер. Аналогичный порядок до этого применялся в отношении мотоциклов.

- Какие категории прав нужны для управления мопедом?

- Согласно закону «О дорожном движении» для этого требуются водительские права категории А1. Но если у водителя уже есть категории А или В, это тоже подтверждает право на управление мопедом.

- Какая ответственность предусмотрена для тех, кто не зарегистрировал мопеды до 5 апреля?

- Законом запрещается управлять незарегистрированными мопедами после 5 апреля. В случае выявления такого правонарушения предусматривается ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях (штраф 10 МРП).