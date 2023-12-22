Как защитить ЖКТ в новогодние праздники, рассказали врачи

Здравоохранение, Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В преддверии новогодних праздников медики напомнили об опасности возникновения инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, связанных с употреблением некачественных пищевых продуктов, и дали рекомендации, как избежать расстройства ЖКТ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санэпидконтроля МЗ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В комитете отметили, что праздничный стол с различными домашними приготовлениями, салатами, деликатесами при неправильном хранении может стать причиной пищевых отравлений. Также в кафе и ресторанах будут проводиться новогодние корпоративные вечера, торжества с изобилием фруктов и овощей, различными готовыми деликатесами, вареным мясом, многокомпонентными салатами, в том числе и консервацией домашнего приготовления, хотя это строго запрещено.

Поэтому медики рекомендуют:

1) тщательно выбирать рестораны и кафе, посещать проверенные заведения с хорошей репутацией, которые вы посетили сами, либо вам его порекомендовали родственники или друзья;

2) при дистанционном заказе продуктов питания и готовых блюд это следует делать только в реально существующих организациях. Перед заказом полезно посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание, взять у администратора контакты для интернет-заказов;

3) воздержаться заказывать и употреблять блюда, рецептура которых не предусматривает термическую обработку, в особенности, морепродуктов;

4) ни в коем случае не угощать дома родственников привезенными из заведений остатками блюд;

5) не покупать пищевые продукты в местах стихийной торговли;

6) выбирать безопасные пищевые продукты, родителям с особой настороженностью необходимо относиться к тому, чтобы еда соответствовала возрастным особенностям детей;

7) соблюдать условия приготовления и хранения пищевой продукции в домашних условиях.

"Соблюдение вышеуказанных санитарно-эпидемиологических требований и выполнение данных рекомендаций поможет избежать пищевых отравлений и провести праздники без вреда для здоровья", - заключили в КСЭК.

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