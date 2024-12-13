Как защититься от харассмента?

О понятии харассмента мы поговорили с адвокатом Городской коллегии адвокатов Астаны Маратом Турубаевым. Долгие годы он работал в прокуратуре и в должности судьи. Как отмечает адвокат, харассмент – домогательство и преследование на рабочем месте – может выражаться в различных формах. Например, в виде буллинга, то есть преследования сотрудника.

– Харассмент проявляется в том случае, когда занимающий более высокую должность сотрудник оказывает моральное давление на зависимого человека. Это может быть как в отношении мужчины к женщине, так и мужчины к мужчине. В нашем обществе домогательства чаще базируются на сексуальной поч­ве, а жертвами харассмента в основном все же становятся женщины, – говорит Марат Турубаев.

Эта проблема широко распространена в стране, но в коллективах ее часто либо не замечают, либо не придают ей значения. Тому виной, по мнению юриста, менталитет и страх жертвы быть униженной, осужденной окружающими и потерять работу.

– Харассмент бывает вербальным – это слова и назойливые комплименты и невербальным – действия, жесты, прикосновения к руке или другим частям тела. Оба вида подчиненному могут не нравиться, но зачастую грубо осадить начальника он или она не может, поскольку находится в зависимом от руководителя положении, – продолжает юрист.

При этом важно понимать разницу между ухаживанием мужчины за женщиной и домогательством. Здесь тонкая грань, и она зависит лишь от этики и культуры сторон.

– Если вам в коллективе понравилась сотрудница, вы приглашаете ее выпить кофе или делаете комплимент, это не будет харассментом, – объясняет Марат Турубаев. – В данном случае надо смотреть на реакцию женщины. Если она вежливо отказала, тогда на этом нужно останавливаться. Если же начальник против воли подчиненной начинает добиваться ее взаимности, оказывать давление, преследовать, понуждать к контакту, то это уже харассмент. Для сотрудницы такие действия могут закончиться большим психологическим стрессом и даже увольнением.

В США и странах Западной Европы законодательство предус­матривает уголовное наказание за харассмент. Назойливое ухаживание и приставание даже приравнивается к изнасилованию. К примеру, в Велико­британии в 2021 году, согласно исследованию UN Women UK, 97% женщин от 18 до 24 лет сталкивались с какой-либо формой сексуального харассмента. В октябре 2023 года в этой стране был принят закон о защите работников, который направлен на предотвращение сексуального харассмента на рабочем месте.

В 2019 году Международной организацией труда была принята Конвенция об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. Но Казахстан эту конвенцию не ратифицировал. И в нашей стране на сегодня прак­тически нет действенной юридической защиты от харассмента.

– У нас есть закон о бытовом насилии, но отсутствует закон о моральном насилии, домогательстве. Сейчас в Парламенте активно обсуждается вопрос о том, чтобы внести в Трудовой кодекс изменения по защите от сексуализированного домогательства на рабочем месте. Но когда эти поправки будут приняты, пока не ясно, – говорит наш собеседник.

А как же действующие Административный и Уголовный кодексы, разве они не способны защитить жертв харассмента? Марат Турубаев приводит статью 123 УК РК «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера», которая на практике в части харассмента не работает, поскольку сложно доказать, что жертву склоняли к половому акту.

– Есть еще возможность подать иск о защите чести и достоинства и деловой репутации, но в данном случае это не выход из ситуации. Такой иск предусмат­ривает ряд оснований, среди которых обязательным является публичность. Если о вас распространили ложные сведения в социальных сетях или в издании, тогда другой вопрос. Но харассмент – это такое действие, которое происходит обычно скрытно от публики, – поясняет Марат Турубаев.

Возникает резонный вопрос: как защититься жертве насилия? Решение видится в придании огласки факту харассмента, ведь любой насильник боится публичности.

– В первую очередь нужны доказательства. Если вас преследуют по телефону, пишут SMS, отправляют голосовые сообщения – все это нужно фиксировать. Если человек трогает вас, подходите к видеокамерам, которые сегодня есть почти во всех организациях. Видеозапись можно предъявить в качестве доказательства, – отмечает адвокат.

Если харассмент произошел в стенах государственного органа, то можно применить нормы Этического кодекса государственного служащего. К уголовной ответственности госслужащего вы не привлечете, но если обратитесь к руководству или в правоохранительные органы, это может закончиться для чиновника освобождением от должности.

– В настоящий момент это реально. Уже есть прецедент, когда мажилисмена лишили депутатского мандата и исключили из партии, после того как его домогательства к сотруднице приобрели огласку, – приводит пример правозащитник.

Так можно действовать в любой организации. Ни один руководитель не захочет, чтобы у него в коллективе был сотрудник, замешанный в большом скандале. Но даже с принятием законодательных поправок важно четко квалифицировать проявления харассмента. Как отметил адвокат, с применением закона нужно проявлять осторожность.

– Скажу из собственного опыта: суды, вынося решение, принимают во внимание не только норму материального права, но и сложившуюся судебную практику. Если сложится прак­тика на малейшие ухаживания и знаки внимания реагировать самым жестким способом, могут пострадать и невиновные люди, а недобросовестные – использовать эту ситуацию в личных корыстных интересах, – подчерк­нул Марат Турубаев. – Так что к каждому делу нужно подходить индивидуально, объективно и профессионально.