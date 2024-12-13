Как защититься от харассмента?
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Год назад Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Плане действий в области прав человека и верховенства закона». Одним из пунктов плана значится совершенствование законодательства в области трудовых отношений, включающее определение понятия «сексуальные домогательства на рабочем месте». Министерство труда и социальной защиты населения разработало соответствующий законопроект и направило в Мажилис. Законодательные поправки вводят понятие «сексуализированное домогательство в сфере труда», обеспечивают конфиденциальность при подаче и рассмотрении жалобы и предоставляют право на отказ от выполнения работы при угрозах домогательств. Изменения также позволят работодателям уволить сотрудника за совершение сексуализированного домогательства.