Какой будет погода в последние дни апреля в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 28-30 апреля, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в последние дни апреля на западные регионы Казахстана сместится циклон из районов Белого моря, затем, смещаясь в восточном направлении, он также будет оказывать влияние на северо-западные и северные регионы страны. В связи с чем на большей части республики пройдут дожди, 30 апреля на западе республики – сильные дожди.

"Погоду южной половины республики в ближайшие трое суток будет будет формировать южный циклон, который 30 апреля охватит большую часть Казахстана. Он принесет град и шквал. По территории Казахстана усилится ветер – 15-20 м/с, на юге, юго-востоке - порывы до 23-28 м/с. Также на западе, северо-западе и севере ожидается постепенное понижение температуры воздуха, на остальной территории страны – повышение", – говорится в сообщении.