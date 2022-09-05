Какая погода ожидает казахстанцев 6-8 сентября

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 6-8 сентября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики пройдут дожди, 6 сентября - в Мангистауской, 7 сентября - в Северо-Казахстанской областях – сильные дожди с грозами, шквалистым усилением ветра, градом.

Также ожидается понижение температуры воздуха в северной половине страны: ночью до 5-13, днем до 15-23 тепла, а в южной половине ночью до 10-23, днем до 20-35 тепла, отметили синоптики.