Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 28-30 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие выходные большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины высотного циклона, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами.

28 мая на севере, в центре, юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди, шквал, град.

В ночные часы на севере, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Лишь на западе Казахстана, под влиянием отрога Западного антициклона, ожидается погода без осадков.

В целом по республике ожидается усиление ветра.

К началу следующей недели на большей части республики прогнозируется повышение дневных температур воздуха: на западе, северо-западе республики - до 25-30, на юге - до 33 тепла, на севере – до 23-28, в центре – до 25-30 градусов тепла.