Какая помощь будет оказана семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Какие выплаты положены в связи с гибелью пассажиров самолета в Актау их родным, рассказал представитель Минтруда на пресс-конференции в СЦК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения Аскар Аймаганбетов выразил семьям погибших соболезнования.

Спикер сообщил, что семьям, где есть дети, в связи с утерей кормильца предоставляются два вида помощи.

«Во-первых, государственное пособие по утере кормильца. Например, если шестеро детей, то они получат ежемесячную выплату в размере свыше 130 тысяч тенге. Дополнительно, если семья, лишенная кормильца, является участником системы социального страхования, выплата назначается в зависимости от коэффициента перечисления социальных отчислений от суммы заработной плат», – сказал Аскар Аймаганбетов.

Он напомнил, что семьям погибших оказывается единовременная помощь от акиматов, не уточнив их размер.

Напомним, 25 декабря МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 6 граждан Казахстана. Проводится расследование инцидента.