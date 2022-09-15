Экономика
Какие госкомпании выведет Казахстан на IPO
Елисеева Екатерина
корреспондент

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК рассказал, какие национальные компании могут выйти на IPO, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Фонд трансформируется в инвестора, владеющего мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. Речь идет о масштабной приватизации компаний. Мы разработали достаточно сбалансированную программу, она утверждена правительством, в результате объем компаний, которые будут переданы в конкурентную среду, увеличен со 105 до 254. По компании "КазМунайГаз" ведется достаточно активная подготовительная работа для проведения IPO на локальных биржах KASE и AIX. Со второй половины сентября мы уже планируем проводить роад-шоу в городах Казахстана для обеспечения вовлечения широких слоев населения", – сказал спикер.

По его словам, также к IPO готова компания "Эйр Астана".

"По ней мы таргетируем международное IPO, поэтому, как только восстановятся международные рынки, мы будем готовы выйти с данной компанией на рынки капитала для привлечения необходимых средств, в том числе, для развития компании. По "Самрук-Энерго": компания будет разделена на две части, в первой будут сосредоточены все "зеленые" активы, то есть, объекты ВИЭ, ГЭС. Вторая сосредоточит в себе все активы, связанные с использованием природного ископаемого топлива для производства электроэнергии. Первая компания, так называемая, "зеленая", будет выведена на IPO, и мы планируем, что она возможно даже аккумулирует другие активы в Казахстан для обеспечения успешности, масштабности размещения и реализации зеленой повестки правительства Казахстана", – сказал Саткалиев.

Он также отметил, что по компании KEGOC согласовано с правительством увеличение объема акций, который будет передан в конкурентную среду. 

"В настоящее время мы уже начали работу по подготовке к SPO, формированию структуры сделки и проработке законодательных изменений. По КТЖ мы таргетируем на 2025 год, за это время будет произведена трансформация компании в эффективный международный транслогистический холдинг, а также существенное внимание уделяется финансовому оздоровлению компании", – продолжил глава Фонда "Самрук Казына".

Кроме того, он подчеркнул, что сформирована дорожная карта по выводу на IPO компании "Казахгаз", который включает в себя развитие ресурсной базы, продвижение подходов по диверсификации потребителей газа, другие мероприятия, в частности, связанные с регулированием отрасли.

"Считаем, что в 2024-2025 году компания "Казахгаз" тоже сможет свои акции предложить инвестиционному сообществу. По компании "Qazaq Air" сейчас ведем существенную работу по восстановлению финансовой стабильности, реструктуризации займов. В результате данной работы компания будет приватизирована. Как один из сценариев, предлагаем привлечение стратегического инвестора", – заключил Саткалиев. 

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