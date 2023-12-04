Карабаев – подрядчикам: Создавать условия для "удорожания" дорожных проектов больше не получится

В черный список министерства транспорта РК, состоящий из недобросовестных строительных компаний, попадут также аффилированные с ними подрядчики, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтранспорта РК

Об этом заявил глава Минтранспорта РК Марат Карабаев на совещании по вопросам реконструкции участков автодороги Кызылорда – Жезказган. Он предупредил иностранных и отечественных дорожных строителей, что несправляющиеся подрядчики и аффилированные с ними компании больше не смогут участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.

В ходе очередной рабочей поездки по регионам Карабаев проехал на автомобиле из Жезказгана в Кызылорду для осмотра участков реконструкции дороги республиканского значения.

Реконструкция трассы Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км финансируется ЕБРР и предусматривает перевод дороги из третьей во вторую техническую категорию. По новому асфальтобетонному покрытию открыто движение на 85 км. Полное завершение работ запланировано в 2024-2025 годы.

Проект Кызылорда – Жезказган был разделен на 6 участков. В конце 2021 года подписаны контракты по 4 участкам от 67 до 216 км. Подрядчики должны их сдать в течение 2024 года. По участкам 1 и 2 конкурс проводился повторно из-за превышения поданных заявок суммы ПСД. В результате участок №1 «строительство обхода города Кызылорда» исключен из проекта по согласованию с ЕБРР для реализации через иной источник финансирования. Контракт по участку №2 подписан в мае 2023 года, однако со стороны подрядных организаций уже поднимается вопрос о необходимости увеличения стоимости проекта.

Министр транспорта при разговоре со строителями сделал основной акцент на финансовых вопросах и новых подходах к финансированию дорожных проектов в Казахстане. Карабаев строго предупредил подрядчиков, что им больше не дадут искусственно создавать условия для удорожания проектов.

«Мы уже сталкивались с практикой, когда намеренно затягивают работы в первый год, чтобы в 3-4 год выйти с вопросом об удорожании. Сейчас вижу попытки некоторых компаний снова затеять разговор об изменении стоимости проектов. Хочу вам сказать: рассчитывайте только на ту сумму, на которую вы ранее согласились. Посмотрите на опыт ваших соотечественников, которые ранее работали на других участках, в том числе Караганда – Балхаш и Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Это был отрицательный опыт, и он не повторится здесь. Создавать «удорожание» вам никто не даст. Не справляетесь? Где остановились, там и разрывайте (контракт – прим. ред.). Абсолютно всех касается. Заранее всем говорю», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что министерство транспорта РК готово идти навстречу и помогать строителям во всех вопросах, кроме изменения стоимости проектов.

Госорган инициировал изменения в законодательство, чтобы компании с негативным опытом не могли участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.

«Черный список существовал и ранее, но сейчас мы хотим распространить эту норму на все аффилированные лица. Поэтому я призываю новые компании, которые впервые в нашей стране, с самого начала определить для себя: хотите ли вы долго работать с Казахстаном? Если ответ положительный, тогда сразу работайте цивилизованно. Работа предстоит большая, в ближайшие 6 лет планируется построить около 8 тысяч километров», – обозначил глава ведомства.

Подрядным организациям напомнили, что для демонстрации делового подхода впредь им необходимо приступать к проектам подготовленными «от А до Я».