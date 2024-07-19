Какие меры применяются к гуляющим допоздна детям

Управление образования города Астаны совместно с полицейскими и комиссией по делам несовершеннолетних провели рейд «Дети в ночное время», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы
Основная цель мероприятия – профилактика подростковой преступности и разъяснение норм закона. В ходе мероприятия был проведен рейдовый надзор во дворах, парках, развлекательных заведениях с массовым пребыванием молодежи.
Ночью подростков, задержанных на улице, доставляли в отдел внутренних дел и вызывали родителей. Им были разъяснены нормы закона, получены объяснительные.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночное время» проводится ежегодно.
«Согласно Кодексу об административных правонарушениях, несовершеннолетние не могут находиться вне дома с 23:00 часов ночи, после 22:00 часов в развлекательных учреждениях без родителей и законных представителей. За это родители несут административную ответственность», – напомнили в акимате.