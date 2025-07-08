Около 70% всех школ Казахстана расположены в селе, из них более половины — малокомплектные

Фото: Министерство просвещения РК

Для сокращения разрыва в качестве образования между городом и селом с 2023 года реализуется республиканский проект «Ауыл мектебі – сапа алаңы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Проект объединяет региональные инициативы: «Развитие потенциала малокомплектных школ с использованием цифровых технологий» в Актюбинской области, «Повышение качества предметов естественно-математического цикла» в Алматинской области, «Развитие сети опорных школ «Отпан» в Мангистауской области, «Ustaz Ulytau» в области Улытау.

Инициатива уже охватила сотни школ по всей стране: в 2023 году — 12 опорных и 134 МКШ Актюбинской области, в 2024-м — еще 10 опорных и 30 МКШ Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

В 2025–2026 учебном году к проекту присоединятся 1 600 сельских школ. В них обновляется материально-техническая база, открываются современные предметные кабинеты, решаются вопросы доступа к интернету.

Одним из ключевых инструментов является онлайн-обучение на ведущих платформах. В школах с ограниченным числом учеников и педагогов проводятся онлайн-уроки по математике, физике, химии, биологии и английскому языку.

«Зачастую в сельских школах один педагог ведет несколько предметов сразу. Теперь благодаря подключению к проекту каждый предмет преподается профильным квалифицированным педагогом. Это не только повышает качество обучения для школьников, но и позволяет сельским педагогом повышать собственную профессиональную квалификацию», — отметила президент НАО имени И. Алтынсарина Назипа Аюбаева.

Также в рамках проекта продолжается методическая поддержка: педагоги проходят курсы цифровой грамотности, для них организуются тренинги по использованию технологий и адаптации программ к условиям сельских школ. С момента запуска проведено более 10 республиканских мероприятий, в планах расширение обучающих программ.