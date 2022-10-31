Какие международные рейсы приостановят в Казахстане

Из Казахстана будут приостановлены рейсы в Бодрум, Батуми, Ираклион и Подгорицу, однако будут увеличены рейсы в Стамбул, Пхукет, Дели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

Авиакомпания Air Astana приступила к зимней навигации полетов, которая продлится до 25 марта 2023 года. В этот период перевозчик будет выполнять полеты по 42 направлениям, из них 27 международных и 15 внутренних.

Так, авиакомпания планирует увеличить количество рейсов по некоторым регулярным круглогодичным направлениям.

«Рейсы из Атырау в Стамбул будут увеличены с двух до трех раз в неделю, из Алматы в Пхукет – с трех до семи раз в неделю, из Алматы в Чэнду – с двух до пяти, а из Алматы в Дели до прековидного объема – 14 раз в неделю.

Также в зимний период вырастет количество рейсов на Мальдивы – до пяти рейсов в неделю. Из Алматы в Стамбул авиакомпания продолжит выполнять 10 рейсов в неделю, а рейсы из Астаны в Стамбул будут увеличены до 7 рейсов в неделю вместо пяти прошлой зимой», – детализировали в компании.

После длительного перерыва из-за пандемии, с 30 октября 2022 года авиакомпания возобновила популярный у казахстанских путешественников рейс из Алматы в Бангкок.

С января 2023 года авиакомпания планируется запустить регулярные рейсы из Алматы в Медину с частотой два раза в неделю.

«В зимнем расписании авиакомпании будут приостановлены рейсы на популярные сезонные летние курорты. Рейсы в Бодрум, Батуми, Ираклион и Подгорицу авиакомпания возобновит в весенне-летней навигации 2023 года. Полеты в Тбилиси из Астаны также будут временно приостановлены, а рейсы из Алматы в Тбилиси постепенно сокращены с пяти до трех раз в неделю», – рассказал перевозчик.