Какие регионы Казахстана определили для проживания кандасов

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

С начала года более 1,3 тыс. этнических казахов получили статус кандаса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: пресс-служба Минтруда

Как уточняется, по состоянию на 1 февраля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 306 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 129,6 тысяч этнических казахов.

Более половины кандасов (48,9%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 29,6% – из Узбекистана, 8,3% – из Монголии, 4,4% – из России, 7,3% – из Туркменистана и 1,5% – из других стран.

— По состоянию на 1 февраля 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,2%, несовершеннолетние 33,6%  и пенсионеры 10,2%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 20,2% - среднее специальное образование, 54,6% - общее среднее образование и 10,2% - не имеют образования, — проинформировали в ведомстве.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем, для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. 

— По состоянию на 1 февраля 2024 года, в регионы расселения переселено 332 кандаса. Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг, – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3  тыс. до 110,7 тыс. тг), — говорится в сообщении.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 35 кандасам, также все они  были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, в целях повышения эффективности добровольного переселения, приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

В Минтруда напомнили, что с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодня в новом формате принято 6 203 заявления от этнических казахов.

#регионы #Минтруда #казахстанцы #кандасы #проживание

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